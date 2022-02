inline javascript, stylesheets, and images from an html page

example

input file:

< html > < head > < link rel = "stylesheet" href = "/yo.css" > </ head > < body > < img src = "icon.png" > < script src = "hey.js" > </ script > </ body > </ html >

output:

$ html- inline index .html

< html > < head > < style > body { background-color : cyan; } </ style > </ head > < body > < img src = "" > < script > console .log( 'oh hey' ); </ script > </ body > </ html >

usage

html-inline {-i INFILE -o OUTFILE -b BASEDIR} Read an html file from INFILE to produce OUTFILE, inlining stylesheets, script tags, and images relative to BASEDIR. -i File to read. Default: STDIN. -o File to write. Default: STDOUT. -b Directory to resolve paths from. Default: $PWD. --ignore-images Don't inline images. Default: false --ignore-scripts Don't inline JavaScript. Default: false --ignore-styles Don't inline CSS. Default: false --ignore-links Don't inline <link> tags. Default: false

methods

var inliner = require ( 'html-inline' )

var inline = inliner(opts={})

Create a transform stream inline that expects html as input and produces html with inline assets as output.

Paths to scripts, stylesheets, and images are resolved relative to opts.basedir .

You can disable asset inlining by passing true for:

opts.ignoreImages

opts.ignoreScripts

opts.ignoreStyles

opts.ignoreLinks

install

With npm, to get the command do:

npm install -g html-inline

and to get the library do:

npm install html-inline

license

MIT