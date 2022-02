Chromium's hterm, automatically packaged as a UMD module (CommonJS/AMD/globals)

Installation

$ npm install hterm-umdjs

Usage

import { hterm, lib } from 'hterm-umdjs' ; const { hterm, lib } = require ( 'hterm-umdjs' ); hterm.defaultStorage = new lib.Storage.Memory(); const term = new hterm.Terminal();

