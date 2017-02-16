hotcss

让移动端布局开发更加容易

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介绍

hotcss 不是一个库，也不是一个框架。它是一个移动端布局开发解决方案。使用 hotcss 可以让移动端布局开发更容易。

使用动态的HTML根字体大小和动态的viewport scale。

遵循视觉一致性原则。在不同大小的屏幕和不同的设备像素密度下，让你的页面看起来是一样的。

不仅便捷了你的布局，同时它使用起来异常简单。可能你会说 talk is cheap,show me the code ，那我现在列下hotcss整个项目的目录结构。

├── example │ ├── duang │ ├── normal │ └── wolf │ └── src ├── hotcss.js ├── px2rem.less ├── px2rem.scss └── px2rem.styl

示例名称 演示地址 贡献者 普通的演示 http://imochen.github.io/hotcss/example/normal/ 墨尘 duang游戏 http://imochen.github.io/hotcss/example/duang/ 阳阳 灰太狼 http://imochen.github.io/hotcss/example/wolf/ 阳阳

谁在用hotcss

优势

保证不同设备下的统一视觉体验。

不需要你再手动设置 viewport ，根据当前环境计算出最适合的 viewport 。

，根据当前环境计算出最适合的 。 支持任意尺寸的设计图，不局限于特定尺寸的设计图。

支持单一项目，多种设计图尺寸，专为解决大型，长周期项目。

提供 px2rem 转换方法，CSS布局，零成本转换，原始值不丢失。

转换方法，CSS布局，零成本转换，原始值不丢失。 有效解决移动端真实1像素问题。

用法

< script src = "/path/to/hotcss.js" > </ script >

根据页面渲染机制， hotcss.js 必须在其他JS加载前加载，万不可异步加载。

如果可以，你应将 hotcss.js 的内容以内嵌的方式写到 <head> 标签里面进行加载，并且保证在其他js文件之前。

为了避免不必要的bug，请将CSS放到该JS之前加载。

css要怎么写

你可能已经注意到在 src/ 目录下有 px2rem.scss/px2rem.less/px2rem.styl 三个文件。没错，这就是 hotcss 提供的将px转为rem的方法，可根据您的需要选择使用。

推荐使用scss来编写css，在scss文件的头部使用 import 将 px2rem 导入

@ import '/path/to/px2rem.scss' ;

如果你的项目是单一尺寸设计图，那么你需要去px2rem.scss中定义全局的 designWidth 。

@function px2rem( $px ){ @return $px * 320 / $designWidth / 20 + rem; } $designWidth : 750 ;

如果你的项目是多尺寸设计图，那么就不能定义全局的 designWidth 了。需要在你的业务 scss 中单独定义。如以下是 style.scss

@ import '/path/to/px2rem.scss' ; $designWidth : 750 ;

$designWidth 必须要在使用 px2rem 前定义。否则scss编译会出错。

注意：如果使用less，则需要引入 less-plugin-functions ，普通的less编译工具无法正常编译。

直接写px肯定是不能适配的，那 hotcss.js 会在html上注册 data-dpr 属性，这个属性用来标识当前环境dpr值。那么要使用px可以这么写。

#container { font-size : 12px ; [data-dpr="2"] &{ font-size : 24px ; } [data-dpr="3"] &{ font-size : 36px ; } }

接口说明

可以通过强制设置dpr。来关闭响应的viewport scale。使得viewport scale始终为固定值。

< meta name = "hotcss" content = "initial-dpr=1" > < script src = "/path/to/hotcss.js" > </ script >

通过设置该值来优化平板/PC访问体验，注意该值默认值为540。设置为0则该功能关闭。 为了配合使用该设置，请给body增加样式 width:16rem;margin:0 auto; 。

< meta name = "hotcss" content = "max-width=640" > < script src = "/path/to/hotcss.js" > </ script > < style > body { width : 16rem ; margin : 0 auto; } </ style >

通过对design-width的设置可以在本页运行的JS中直接使用 hotcss.px2rem/hotcss.rem2px 方法，无需再传递第二个值。

< meta name = "hotcss" content = "design-width=750" > < script src = "/path/to/hotcss.js" > </ script >

用于重新计算布局，一般不需要你手动调用。

hotcss.mresize();

触发mresize的时候会执行该方法。

hotcss.callback = function ( ) { }

hotcss.px2rem 和 hotcss.rem2px 。 你可以预先设定 hotcss.designWidth 可以在meta中设置 design-width ，则之后使用这两个方法不需要再传递第二个参数。

迭代后仍然支持在js中设置 hotcss.designWidth ，推荐使用meta去设置。

hotcss.px2rem( px , designWidth ); hotcss.rem2px( rem , designWidth ); hotcss.px2rem( 200 ); hotcss.rem2px( 350 );

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