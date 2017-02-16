让移动端布局开发更加容易
hotcss不是一个库，也不是一个框架。它是一个移动端布局开发解决方案。使用
hotcss可以让移动端布局开发更容易。
使用动态的HTML根字体大小和动态的viewport scale。
遵循视觉一致性原则。在不同大小的屏幕和不同的设备像素密度下，让你的页面看起来是一样的。
不仅便捷了你的布局，同时它使用起来异常简单。可能你会说
talk is cheap,show me the code，那我现在列下hotcss整个项目的目录结构。
├── example //所有的示例都在这个目录下
│ ├── duang
│ ├── normal
│ └── wolf
│
└── src //主要文件在这里
├── hotcss.js
├── px2rem.less
├── px2rem.scss
└── px2rem.styl
|示例名称
|演示地址
|贡献者
|普通的演示
|http://imochen.github.io/hotcss/example/normal/
|墨尘
|duang游戏
|http://imochen.github.io/hotcss/example/duang/
|阳阳
|灰太狼
|http://imochen.github.io/hotcss/example/wolf/
|阳阳
viewport，根据当前环境计算出最适合的
viewport。
px2rem转换方法，CSS布局，零成本转换，原始值不丢失。
<script src="/path/to/hotcss.js"></script>
根据页面渲染机制，
hotcss.js必须在其他JS加载前加载，万不可异步加载。
如果可以，你应将
hotcss.js的内容以内嵌的方式写到
<head>标签里面进行加载，并且保证在其他js文件之前。
为了避免不必要的bug，请将CSS放到该JS之前加载。
你可能已经注意到在
src/目录下有
px2rem.scss/px2rem.less/px2rem.styl三个文件。没错，这就是
hotcss提供的将px转为rem的方法，可根据您的需要选择使用。
推荐使用scss来编写css，在scss文件的头部使用
import将
px2rem导入
@import '/path/to/px2rem.scss';
如果你的项目是单一尺寸设计图，那么你需要去px2rem.scss中定义全局的
designWidth。
@function px2rem( $px ){
@return $px*320/$designWidth/20 + rem;
}
$designWidth : 750; //如设计图是750
如果你的项目是多尺寸设计图，那么就不能定义全局的
designWidth了。需要在你的业务
scss中单独定义。如以下是
style.scss
@import '/path/to/px2rem.scss';
$designWidth : 750; //如设计图是750
$designWidth必须要在使用
px2rem前定义。否则scss编译会出错。
注意：如果使用less，则需要引入
less-plugin-functions，普通的less编译工具无法正常编译。
直接写px肯定是不能适配的，那
hotcss.js会在html上注册
data-dpr属性，这个属性用来标识当前环境dpr值。那么要使用px可以这么写。
//scss写法
#container{
font-size: 12px ;
[data-dpr="2"] &{
font-size: 24px;
}
[data-dpr="3"] &{
font-size: 36px;
}
}
可以通过强制设置dpr。来关闭响应的viewport scale。使得viewport scale始终为固定值。
<meta name="hotcss" content="initial-dpr=1">
<script src="/path/to/hotcss.js"></script>
<!--
如iphone微信强设dpr=1，则可以长按识别二维码。
注意，强制设置dpr=1后，css中的1px在2x，3x屏上则不再是真实的1px。
-->
通过设置该值来优化平板/PC访问体验，注意该值默认值为540。设置为0则该功能关闭。
为了配合使用该设置，请给body增加样式
width:16rem;margin:0 auto;。
<meta name="hotcss" content="max-width=640">
<script src="/path/to/hotcss.js"></script>
<!--
默认为540，可根据具体需求自己定义
-->
<style>
body{
width: 16rem;
margin: 0 auto;
}
</style>
通过对design-width的设置可以在本页运行的JS中直接使用
hotcss.px2rem/hotcss.rem2px方法，无需再传递第二个值。
<meta name="hotcss" content="design-width=750">
<script src="/path/to/hotcss.js"></script>
用于重新计算布局，一般不需要你手动调用。
hotcss.mresize();
触发mresize的时候会执行该方法。
hotcss.callback = function(){
//your code here
}
hotcss.px2rem 和
hotcss.rem2px。
你可以预先设定可以在meta中设置
hotcss.designWidth
design-width，则之后使用这两个方法不需要再传递第二个参数。
迭代后仍然支持在js中设置
hotcss.designWidth，推荐使用meta去设置。
/**
* [px2rem px值转换为rem值]
* @param {[number]} px [需要转换的值]
* @param {[number]} designWidth [设计图的宽度尺寸]
* @return {[number]} [返回转换后的结果]
*/
hotcss.px2rem( px , designWidth );
/**
* 同上。
* 注意：因为rem可能为小数，转换后的px值有可能不是整数，需要自己手动处理。
*/
hotcss.rem2px( rem , designWidth );
//你可以在meta中定义design-width，此后使用px2rem/rem2px，就不需要传递designWidth值了。同时也支持旧的设置方式，直接在JS中设置hotcss.designWidth
hotcss.px2rem(200);
hotcss.rem2px(350);