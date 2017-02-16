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by mochen.china
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移动端布局终极解决方案 --- 让移动端布局开发更加容易

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MIT

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hotcss

让移动端布局开发更加容易

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介绍

  • hotcss不是一个库，也不是一个框架。它是一个移动端布局开发解决方案。使用hotcss可以让移动端布局开发更容易。

  • 使用动态的HTML根字体大小和动态的viewport scale。

  • 遵循视觉一致性原则。在不同大小的屏幕和不同的设备像素密度下，让你的页面看起来是一样的。

  • 不仅便捷了你的布局，同时它使用起来异常简单。可能你会说 talk is cheap,show me the code，那我现在列下hotcss整个项目的目录结构。

├── example //所有的示例都在这个目录下
│   ├── duang
│   ├── normal
│   └── wolf
│
└── src //主要文件在这里
    ├── hotcss.js
    ├── px2rem.less
    ├── px2rem.scss
    └── px2rem.styl
示例名称演示地址贡献者
普通的演示http://imochen.github.io/hotcss/example/normal/墨尘
duang游戏http://imochen.github.io/hotcss/example/duang/阳阳
灰太狼http://imochen.github.io/hotcss/example/wolf/阳阳

谁在用hotcss

优势

  • 保证不同设备下的统一视觉体验。
  • 不需要你再手动设置viewport，根据当前环境计算出最适合的viewport
  • 支持任意尺寸的设计图，不局限于特定尺寸的设计图。
  • 支持单一项目，多种设计图尺寸，专为解决大型，长周期项目。
  • 提供px2rem转换方法，CSS布局，零成本转换，原始值不丢失。
  • 有效解决移动端真实1像素问题。

用法

引入hotcss.js

<script src="/path/to/hotcss.js"></script>

根据页面渲染机制，hotcss.js必须在其他JS加载前加载，万不可异步加载。

如果可以，你应将hotcss.js的内容以内嵌的方式写到<head>标签里面进行加载，并且保证在其他js文件之前。

为了避免不必要的bug，请将CSS放到该JS之前加载。

css要怎么写

你可能已经注意到在src/目录下有px2rem.scss/px2rem.less/px2rem.styl三个文件。没错，这就是hotcss提供的将px转为rem的方法，可根据您的需要选择使用。

推荐使用scss来编写css，在scss文件的头部使用importpx2rem导入

@import '/path/to/px2rem.scss';

如果你的项目是单一尺寸设计图，那么你需要去px2rem.scss中定义全局的designWidth

@function px2rem( $px ){
    @return $px*320/$designWidth/20 + rem;
}
$designWidth : 750; //如设计图是750

如果你的项目是多尺寸设计图，那么就不能定义全局的designWidth了。需要在你的业务scss中单独定义。如以下是style.scss

@import '/path/to/px2rem.scss';
$designWidth : 750; //如设计图是750

$designWidth必须要在使用px2rem前定义。否则scss编译会出错。

注意：如果使用less，则需要引入less-plugin-functions，普通的less编译工具无法正常编译。

想用px怎么办？

直接写px肯定是不能适配的，那hotcss.js会在html上注册data-dpr属性，这个属性用来标识当前环境dpr值。那么要使用px可以这么写。

//scss写法
#container{
    font-size: 12px ;
    [data-dpr="2"] &{
        font-size: 24px;
    }
    [data-dpr="3"] &{
        font-size: 36px;
    }
}

接口说明

initial-dpr

可以通过强制设置dpr。来关闭响应的viewport scale。使得viewport scale始终为固定值。

<meta name="hotcss" content="initial-dpr=1">
<script src="/path/to/hotcss.js"></script>
<!--
如iphone微信强设dpr=1，则可以长按识别二维码。
注意，强制设置dpr=1后，css中的1px在2x，3x屏上则不再是真实的1px。
-->

max-width

通过设置该值来优化平板/PC访问体验，注意该值默认值为540。设置为0则该功能关闭。 为了配合使用该设置，请给body增加样式width:16rem;margin:0 auto;

<meta name="hotcss" content="max-width=640">
<script src="/path/to/hotcss.js"></script>
<!--
默认为540，可根据具体需求自己定义
-->
<style>
body{
    width: 16rem;
    margin: 0 auto;
}
</style>

design-width

通过对design-width的设置可以在本页运行的JS中直接使用hotcss.px2rem/hotcss.rem2px方法，无需再传递第二个值。

<meta name="hotcss" content="design-width=750">
<script src="/path/to/hotcss.js"></script>

hotcss.mresize

用于重新计算布局，一般不需要你手动调用。

hotcss.mresize();

hotcss.callback

触发mresize的时候会执行该方法。

hotcss.callback = function(){
  //your code here
}

单位转换hotcss.px2rem/hotcss.rem2px

hotcss.px2remhotcss.rem2px你可以预先设定hotcss.designWidth可以在meta中设置design-width，则之后使用这两个方法不需要再传递第二个参数。

迭代后仍然支持在js中设置hotcss.designWidth，推荐使用meta去设置。

/**
* [px2rem px值转换为rem值]
* @param  {[number]} px          [需要转换的值]
* @param  {[number]} designWidth [设计图的宽度尺寸]
* @return {[number]}             [返回转换后的结果]
*/
hotcss.px2rem( px , designWidth );

/**
* 同上。
* 注意：因为rem可能为小数，转换后的px值有可能不是整数，需要自己手动处理。
*/
hotcss.rem2px( rem , designWidth );


//你可以在meta中定义design-width，此后使用px2rem/rem2px，就不需要传递designWidth值了。同时也支持旧的设置方式，直接在JS中设置hotcss.designWidth
hotcss.px2rem(200);
hotcss.rem2px(350);

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