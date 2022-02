Documentation

🌍 Installation

yarn

yarn add hooked-form

npm

npm i --save hooked-form

UMD

dev:

< script src = "https://unpkg.com/hooked-form@latest/dist/hooked-form.umd.js" > </ script >

🎨 Example

import React from 'react' ; import { HookedForm, useField } from 'hooked-form' ; const StringField = ( { fieldId, label } ) => { const [{ onChange }, { touched, error, value }] = useField(fieldId); const onInput = React.useCallback( e => onChange(e.currentTarget.value), [ onChange, ]); return ( <label> {label + ' '} <input value={value} onChange={onInput} /> {touched && error && <div>{error}</div>} </label> ); }; const App = () => { return ( <HookedForm onSubmit={console.log} validateOnBlur initialValues={React.useMemo(() => ({ name: '' }), [])} validate={values => (values.name ? {} : { name: 'Required' })} > <h3>Hooked Form</h3> <StringField label="Name:" fieldId="name" /> <input type="submit" value="Submit" /> </HookedForm> ); }; render(<App />, document.body);

💿 Modern build

This library offers a modern build (ES2015 output), this is smaller and parses faster in the browser. So if you don't plan to target older browsers feel free to use this.

Webpack

"resolve" : { "alias" : { "hooked-form" : "hooked-form/dist/hooked-form.modern.js" } }

Parcel

"alias" : { "hooked-form" : "hooked-form/dist/hooked-form.modern.js" }

