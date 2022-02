homekit2mqtt

HomeKit to MQTT bridge 🏡📱

Depends on HAP-NodeJS by KhaosT, all credits belong to him.

This project follows the mqtt-smarthome architecture. I'm using this to control a multitude of MQTT-connected "Things" in my home automation through Siri and with HomeKit apps.

Warning: Version 0.9.4 possibly introduces a breaking change. Due to the issue #89 service subtypes where added, please give your Home app a few minutes to get updates, if the accessories don't work at all anymore after an update from <=0.9.3 to >=0.9.4 you have to delete the persistence files and delete and re-add the bridge in iOS...:-(

Installation

Requirements

Debian, Ubuntu, Raspbian or macOS

Node.js 6 or higher

If you want to use the Camera Service FFmpeg has to be installed (on Linux: sudo apt install ffmpeg )

sudo npm install -g homekit2mqtt --unsafe-perm

I suggest to use pm2 to manage the homekit2mqtt process (start on system boot, manage log files, ...)

Command Line Options

Usage: homekit2mqtt [options] Options: -v, --verbosity possible values: "error", "warn", "info", "debug" [default: "info"] -m, --mapfile JSON file containing HomeKit Services to MQTT mapping definitions. See Readme. [default: "./example-homekit2mqtt.json"] -n, --name instance name. used as prefix for connected topic [default: "homekit"] -u, --url mqtt broker url. [default: "mqtt://127.0.0.1"] -s, --storagedir directory to store homekit data -p, --port port homekit2mqtt is listening on [default: 51826] -w, --web-port port webserver is listening on [default: 51888] -x, --disable-web disable webserver --disable-json-parse disable json parsing of received mqtt payloads [boolean] --insecure allow tls connections with invalid certificates[boolean] --retain if set, ALL MQTT messages sent will have the retain flag set [boolean] -h, --help Show help [boolean] --version Show version number [boolean] -c, --pincode [default: "031-45-154"] -a, --username [default: "CC:22:3D:E3:CE:F6"] -b, --bridgename [default: "MQTT Bridge"]

Persisted Data

I strongly advice you to set the --storagedir and --mapfile option to a directory outside of the homekit2mqtt folder, otherwise an update of homekit2mqtt could overwrite your config.

MQTT Authentication and TLS

You can put credentials for authentication in the url supplied to the --url option: mqtt://user:password@broker . If you want to use TLS for the connection to the broker use mqtts:// as URL scheme, e.g. mqtts://broker:8883 .

MQTT Payload parsing

By default homekit2mqtt parses incoming JSON payloads and tries to use the attribute val (following mqtt-smarthome payload convention). For a future release it is planned that this attribute will be configurable (see https://github.com/hobbyquaker/homekit2mqtt/issues/67).

If you set the --disable-json-parse option there will be no JSON parsing at all and homekit2mqtt just hands the incoming JSON through as string.

Plain (non-JSON) payloads containing the strings true or false are casted to boolean. Strings containing numbers are casted to numbers with parseFloat().

Configuration

homekit2mqtt needs a JSON file that defines devices and mappings from MQTT-topics and payloads to HomeKit-characteristics. You can either create this manually or use the Web UI to configure homekit2mqtt. The Webserver listens on Port 51888 by default, authentication username is homekit and the password is the pincode ( 031-45-154 by default).

See example-homekit2mqtt.json for an example configuration. Every Accessory is represented like this in the JSON file:

"TemperatureSensor" : { "name" : "TemperatureSensor LivingRoom" , "services" : [ { "service" : "TemperatureSensor" , "name" : "Temperature LivingRoom" , "topic" : { }, "payload" : { }, "props" : { }, "config" : { } }, ], "manufacturer" : "DIY Home Brew" , "model" : "TemperatureSensor" }

Available Service Types

AirPurifier

topic

statusActive

setActive

statusCurrentAirPurifierState

0 = INACTIVE, 1 = IDLE, 2 = PURIFYING_AIR

0 = INACTIVE, 1 = IDLE, 2 = PURIFYING_AIR statusTargetAirPurifierState

0 = MANUAL, 1 = AUTO

0 = MANUAL, 1 = AUTO setTargetAirPurifierState

0 = MANUAL, 1 = AUTO

0 = MANUAL, 1 = AUTO statusLockPhysicalControls (optional)

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED setLockPhysicalControls (optional)

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED statusSwingMode (optional)

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED setLockSwingMode (optional)

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED statusRotationSpeed (optional)

Percentage 0-100

Percentage 0-100 setRotationSpeed (optional)

Percentage 0-100

payload

activeTrue (optional, default: true )

) invertActive (optional, default: false )

) rotationSpeedFactor (optional, default: 1 )

AirQualitySensor

topic

statusAirQuality

0 = UNKNOWN, 1 = EXCELLENT, 2 = GOOD, 3 = FAIR, 4 = INFERIOR, 5 = POOR

0 = UNKNOWN, 1 = EXCELLENT, 2 = GOOD, 3 = FAIR, 4 = INFERIOR, 5 = POOR statusOzoneDensity (optional)

statusNitrogenDioxideDensity (optional)

statusSulphurDioxideDensity (optional)

statusPM2_5Density (optional)

statusPM10Density (optional)

statusVOCDensity (optional)

statusCarbonMonoxideLevel (optional)

statusCarbonDioxideLevel (optional)

onLowBattery (optional)

onTampered (optional)

onActive (optional)

onFault (optional)

payload

onLowBattery (optional)

invertLowBattery (optional, default: false )

) onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

invertActive (optional, default: false )

) onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

BatteryService

topic

statusBatteryLevel

Percentage 0-100

Percentage 0-100 statusChargingState

0 = NOT_CHARGING, 1 = CHARGING, 2 = NOT_CHARGEABLE

0 = NOT_CHARGING, 1 = CHARGING, 2 = NOT_CHARGEABLE statusLowBattery

0 = BATTERY_LEVEL_NORMAL, 1 = BATTERY_LEVEL_LOW

payload

onLowBattery

invertLowBattery (optional, default: false )

) minBatteryLevel (optional, default: 0 )

) maxBatteryLevel (optional, default: 100 )

CameraRTSPStreamManagement

topic

payload

config

source (default: -re -i rtsp://myfancy_rtsp_stream )

) stillImageSource (default: -i http://faster_still_image_grab_url/this_is_optional.jpg )

) maxStreams (default: 2 )

the maximum number of streams that will be generated for this camera

) the maximum number of streams that will be generated for this camera maxWidth (default: 1280 )

) maxHeight (default: 720 )

) maxFPS (default: 10 )

the maximum frame rate of the stream

) the maximum frame rate of the stream maxBitrate (default: 300 )

the maximum bit rate of the stream in kbit/s

) the maximum bit rate of the stream in kbit/s vcodec (default: libx264 )

If you're running on a RPi with the omx version of ffmpeg installed, you can change to "h264_omx" for hardware accelerated video codec

) If you're running on a RPi with the omx version of ffmpeg installed, you can change to "h264_omx" for hardware accelerated video codec audio

can be set to true to enable audio streaming from camera. To use audio ffmpeg must be compiled with --enable-libfdk-aac, see https://github.com/KhaosT/homebridge-camera-ffmpeg/wiki

can be set to true to enable audio streaming from camera. To use audio ffmpeg must be compiled with --enable-libfdk-aac, see https://github.com/KhaosT/homebridge-camera-ffmpeg/wiki packetSize (default: 1316 )

If audio or video is choppy try a smaller value, set to a multiple of 188

) If audio or video is choppy try a smaller value, set to a multiple of 188 debug

Show the output of ffmpeg in the log

Show the output of ffmpeg in the log videoProcessor (default: ffmpeg )

CarbonDioxideSensor

topic

statusCarbonDioxideDetected

statusCarbonDioxideLevel (optional)

statusCarbonDioxidePeakLevel (optional)

statusTampered (optional)

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

onCarbonDioxideDetected

onLowBattery (optional)

invertLowBattery (optional, default: false )

) onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

invertActive (optional, default: false )

) onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

CarbonMonoxideSensor

topic

statusCarbonMonoxideDetected

statusCarbonMonoxideLevel (optional)

statusCarbonMonoxidePeakLevel (optional)

statusLowBattery (optional)

statusTampered (optional)

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

onCarbonMonoxideDetected

onLowBattery (optional)

invertLowBattery (optional, default: false )

) onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

invertActive (optional, default: false )

) onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

topic

statusContactSensorState

statusLowBattery (optional)

statusTampered (optional)

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

onContactDetected

onLowBattery (optional)

invertLowBattery (optional, default: false )

) onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

invertActive (optional, default: false )

) onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

Door

topic

setTargetPosition

statusTargetPosition (optional)

statusCurrentPosition (optional)

statusPositionState (optional)

statusObstruction (optional)

setHoldPosition (optional)

payload

targetPositionFactor (optional)

currentPositionFactor (optional)

positionStatusDecreasing (optional)

positionStatusIncreasing (optional)

onObstructionDetected (optional)

holdPositionTrue (optional, default: true )

) holdPositionFalse (optional, default: false )

Doorbell

topic

statusEvent

payload

Fan

topic

setOn

statusOn (optional)

setRotationDirection (optional)

statusRotationDirection (optional)

setRotationSpeed (optional)

statusRotationSpeed (optional)

payload

onTrue (optional, default: true )

) onFalse (optional, default: false )

) rotationDirectionCounterClockwise (optional, default: 1 )

) rotationDirectionClockwise (optional, default: 0 )

) rotationSpeedFactor (optional, default: 1 )

Fanv2

topic

statusActive

setActive

statusCurrentFanState

0 = INACTIVE, 1 = IDLE, 2 = PURIFYING_AIR

0 = INACTIVE, 1 = IDLE, 2 = PURIFYING_AIR statusTargetFanState

0 = MANUAL, 1 = AUTO

0 = MANUAL, 1 = AUTO setTargetFanState

0 = MANUAL, 1 = AUTO

0 = MANUAL, 1 = AUTO statusLockPhysicalControls (optional)

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED setLockPhysicalControls (optional)

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED statusSwingMode (optional)

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED setLockSwingMode (optional)

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED statusRotationSpeed (optional)

Percentage 0-100

Percentage 0-100 setRotationSpeed (optional)

Percentage 0-100

Percentage 0-100 statusRotationDirection (optional)

0 = CLOCKWISE, 1 = COUNTER_CLOCKWISE

0 = CLOCKWISE, 1 = COUNTER_CLOCKWISE setRotationDirection (optional)

0 = CLOCKWISE, 1 = COUNTER_CLOCKWISE

payload

activeTrue (optional, default: true )

) invertActive (optional, default: false )

) rotationSpeedFactor (optional, default: 1 )

Faucet

topic

setActive

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

activeTrue (optional, default: true )

) invertActive (optional, default: false )

) faultTrue (optional, default: true )

) invertFault (optional, default: false )

FilterMaintenance

topic

statusFilterChangeIndication

statusFilterLifeLevel (optional)

Percentage 0-100

Percentage 0-100 setResetFilterIndication (optional)

payload

GarageDoorOpener

topic

setDoor

statusDoor (optional)

0 = OPEN, 1 = CLOSED; 2 = OPENING, 3 = CLOSING, 4 = STOPPED

0 = OPEN, 1 = CLOSED; 2 = OPENING, 3 = CLOSING, 4 = STOPPED statusObstruction (optional)

setLock (optional)

statusLock (optional)

payload

doorClosed (optional)

doorOpening (optional)

doorClosing (optional)

doorStopped (optional)

onObstructionDetected (optional)

lockUnsecured (optional)

lockSecured (optional)

HeaterCooler

topic

statusActive

setActive

statusCurrentTemperature

statusCurrentHeaterCoolerState

0 = INACTIVE, 1 = IDLE, 2 = HEATING, 3 = COOLING

0 = INACTIVE, 1 = IDLE, 2 = HEATING, 3 = COOLING statusTargetHeaterCoolerState

0 = AUTO, 1 = HEAT, 2 = COOL

0 = AUTO, 1 = HEAT, 2 = COOL setTargetHeaterCoolerState

0 = AUTO, 1 = HEAT, 2 = COOL

0 = AUTO, 1 = HEAT, 2 = COOL statusLockPhysicalControls (optional)

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED setLockPhysicalControls (optional)

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED statusSwingMode (optional)

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED setLockSwingMode (optional)

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED statusRotationSpeed (optional)

Percentage 0-100

Percentage 0-100 setRotationSpeed (optional)

Percentage 0-100

Percentage 0-100 statusCoolingThresholdTemperature (optional)

setCoolingThresholdTemperature (optional)

statusHeatingThresholdTemperature (optional)

setHeatingThresholdTemperature (optional)

payload

activeTrue (optional, default: true )

) invertActive (optional, default: false )

) rotationSpeedFactor (optional, default: 1 )

config

TemperatureDisplayUnits

0 = CELSIUS, 1 = FAHRENHEIT

HumidifierDehumidifier

topic

statusActive

setActive

statusCurrentTemperature

statusWaterLevel

Percentage 0-100

Percentage 0-100 statusCurrentHumidifierDehumidifierState

0 = INACTIVE, 1 = IDLE, 2 = HUMIDIFYING, 3 = DEHUMIDIFYING

0 = INACTIVE, 1 = IDLE, 2 = HUMIDIFYING, 3 = DEHUMIDIFYING statusTargetHumidifierDehumidifierState

0 = HUMIDIFIER_OR_DEHUMIDIFIER, 1 = HUMIDIFIER, 2 = DEHUMIDIFIER

0 = HUMIDIFIER_OR_DEHUMIDIFIER, 1 = HUMIDIFIER, 2 = DEHUMIDIFIER setTargetHumidifierDehumidifierState

0 = HUMIDIFIER_OR_DEHUMIDIFIER, 1 = HUMIDIFIER, 2 = DEHUMIDIFIER

0 = HUMIDIFIER_OR_DEHUMIDIFIER, 1 = HUMIDIFIER, 2 = DEHUMIDIFIER statusLockPhysicalControls (optional)

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED setLockPhysicalControls (optional)

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED

0 = CONTROL_LOCK_DISABLED, 1 = CONTROL_LOCK_ENABLED statusSwingMode (optional)

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED setLockSwingMode (optional)

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED statusRotationSpeed (optional)

Percentage 0-100

Percentage 0-100 setRotationSpeed (optional)

Percentage 0-100

Percentage 0-100 statusRelativeHumidityDehumidifierThreshold (optional)

setRelativeHumidityDehumidifierThreshold (optional)

statusRelativeHumidityHumidifierThreshold (optional)

setRelativeHumidityHumidifierThreshold (optional)

payload

activeTrue (optional, default: true )

) invertActive (optional, default: false )

) rotationSpeedFactor (optional, default: 1 )

) waterLevelFactor (optional, default: 1 )

HumiditySensor

topic

statusHumidity

statusLowBattery (optional)

statusTampered (optional)

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

onLowBattery (optional)

invertLowBattery (optional, default: false )

) onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

invertActive (optional, default: false )

) onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

IrrigationSystem

topic

setActive

statusActive

statusFault (optional)

statusInUse

statusRemainingDuration

statusProgramMode

payload

activeTrue (optional, default: true )

) invertActive (optional, default: false )

) faultTrue (optional, default: true )

) invertFault (optional, default: false )

) inUseTrue (optional, default: true )

LeakSensor

topic

statusLeakDetected

statusLowBattery (optional)

statusTampered (optional)

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

onLeakDetected

onLowBattery (optional)

invertLowBattery (optional, default: false )

) onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

invertActive (optional, default: false )

) onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

Lightbulb

topic

setOn

statusOn (optional)

setBrightness (optional)

statusBrightness (optional)

setHue (optional)

statusHue (optional)

setSaturation (optional)

statusSaturation (optional)

setColorTemperature (optional)

statusColorTemperature (optional)

statusRGB (optional)

setRGB (optional)

payload

onTrue

onFalse

brightnessFactor (optional, default: 1 )

) hueFactor (optional, default: 1 )

) saturationFactor (optional, default: 1 )

LightSensor

topic

statusAmbientLightLevel

0.0001 - 100000

0.0001 - 100000 statusLowBattery (optional)

statusTampered (optional)

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

ambientLightLevelFactor (optional, default: 1 )

) onLowBattery (optional)

invertLowBattery (optional, default: false )

) onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

invertActive (optional, default: false )

) onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

LockManagement

topic

setLockControlPoint

statusVersion

statusVersion (optional)

statusLogs (optional)

setAudioFeedback (optional)

statusAudioFeedback (optional)

setLockManagementAutoSecurityTimeout (optional)

Seconds

Seconds statusLockManagementAutoSecurityTimeout (optional)

Seconds

Seconds setAdministratorOnlyAccess (optional)

statusAdministratorOnlyAccess (optional)

statusLockLastKnownAction (optional)

0 = SECURED_PHYSICALLY_INTERIOR, 1 = UNSECURED_PHYSICALLY_INTERIOR, 2 = SECURED_PHYSICALLY_EXTERIOR, 3 = UNSECURED_PHYSICALLY_EXTERIOR, 4 = SECURED_BY_KEYPAD, 5 = UNSECURED_BY_KEYPAD, 6 = SECURED_REMOTELY, 7 = UNSECURED_REMOTELY, 8 = SECURED_BY_AUTO_SECURE_TIMEOUT

0 = SECURED_PHYSICALLY_INTERIOR, 1 = UNSECURED_PHYSICALLY_INTERIOR, 2 = SECURED_PHYSICALLY_EXTERIOR, 3 = UNSECURED_PHYSICALLY_EXTERIOR, 4 = SECURED_BY_KEYPAD, 5 = UNSECURED_BY_KEYPAD, 6 = SECURED_REMOTELY, 7 = UNSECURED_REMOTELY, 8 = SECURED_BY_AUTO_SECURE_TIMEOUT statusCurrentDoorState (optional)

0 = OPEN, 1 = CLOSED; 2 = OPENING, 3 = CLOSING, 4 = STOPPED

0 = OPEN, 1 = CLOSED; 2 = OPENING, 3 = CLOSING, 4 = STOPPED statusMotionDetected (optional)

payload

doorClosed (optional)

doorOpening (optional)

doorClosing (optional)

doorStopped (optional)

LockMechanism

topic

setLock

statusLock (optional)

payload

lockSecured

lockUnsecured

lockJammed (optional)

lockUnknown (optional)

Microphone

topic

setMute

statusMute (optional)

setVolume (optional)

statusVolume (optional)

payload

muteTrue

muteFalse

volumeFactor (optional, default: 1 )

MotionSensor

topic

statusMotionDetected

statusLowBattery (optional)

statusTampered (optional)

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

onMotionDetected

onLowBattery (optional)

onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

invertActive (optional, default: false )

) onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

OccupancySensor

topic

statusOccupancyDetected

statusLowBattery (optional)

payload

onOccupancyDetected

onLowBattery (optional)

invertLowBattery (optional, default: false )

Outlet

topic

setOn

statusOn (optional)

statusOutletInUse

payload

onFalse

onTrue

onOutletInUse

SecuritySystem

topic

setSecuritySystemTargetState

0 = STAY_ARM, 1 = AWAY_ARM, 2 = NIGHT_ARM, 3 = DISARM

0 = STAY_ARM, 1 = AWAY_ARM, 2 = NIGHT_ARM, 3 = DISARM statusSecuritySystemCurrentState (optional)

0 = STAY_ARM, 1 = AWAY_ARM, 2 = NIGHT_ARM, 3 = DISARMED, 4 = ALARM_TRIGGERED

0 = STAY_ARM, 1 = AWAY_ARM, 2 = NIGHT_ARM, 3 = DISARMED, 4 = ALARM_TRIGGERED statusSecuritySystemAlarmType (optional)

statusTampered (optional)

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

invertActive (optional, default: false )

) onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

Slat

topic

statusCurrentSlatState

0 = FIXED, 1 = JAMMED, 2 = SWINGING

0 = FIXED, 1 = JAMMED, 2 = SWINGING statusCurrentTiltAngle (optional)

statusTargetTiltAngle (optional)

setTargetTiltAngle (optional)

statusSwingMode (optional)

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED setSwingMode (optional)

0 = SWING_DISABLED, 1 = SWING_ENABLED

payload

config

SlatType

0 = HORIZONTAL, 1 = VERTICAL

SmokeSensor

topic

statusSmokeDetected

statusLowBattery (optional)

statusTampered (optional)

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

onSmokeDetected

onLowBattery (optional)

invertLowBattery (optional, default: false )

) onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

Speaker

topic

setMute

statusMute (optional)

setVolume (optional)

statusVolume (optional)

payload

muteTrue

muteFalse

volumeFactor (default: 1 )

StatelessProgrammableSwitch

topic

statusEvent

0 = SINGLE_PRESS, 1 = DOUBLE_PRESS, 2 = LONG_PRESS

payload

Switch

topic

setOn

statusOn (optional)

payload

onFalse

onTrue

TemperatureSensor

topic

statusTemperature

statusLowBattery (optional)

statusTampered (optional)

statusActive (optional)

statusFault (optional)

payload

fahrenheit (default: false )

Set to true if your sensor publishes values in degree fahrenheit

) Set to true if your sensor publishes values in degree fahrenheit onLowBattery (optional)

invertLowBattery (optional, default: false )

) onTampered (optional)

invertTampered (optional, default: false )

) onActive (optional)

invertActive (optional, default: false )

) onFault (optional)

invertFault (optional, default: false )

Thermostat

topic

setTargetTemperature

statusTargetTemperature (optional)

statusCurrentTemperature

setTargetHeatingCoolingState (optional)

0 = off, 1 = heat, 2 = cool

0 = off, 1 = heat, 2 = cool statusTargetHeatingCoolingState (optional)

0 = off, 1 = heat, 2 = cool

0 = off, 1 = heat, 2 = cool statusCurrentHeatingCoolingState (optional)

0 = off, 1 = heat, 2 = cool

0 = off, 1 = heat, 2 = cool setTargetRelativeHumidity (optional)

statusTargetRelativeHumidity (optional)

statusCurrentRelativeHumidity (optional)

setCoolingThresholdTemperature (optional)

statusCoolingThresholdTemperature (optional)

setHeatingThresholdTemperature (optional)

statusHeatingThresholdTemperature (optional)

payload

config

TemperatureDisplayUnits

0 = CELSIUS, 1 = FAHRENHEIT

Valve

topic

setActive

statusActive

statusFault (optional)

statusInUse

statusRemainingDuration (optional)

setDuration (optional)

payload

activeTrue (optional, default: true )

) invertActive (optional, default: false )

) faultTrue (optional, default: true )

) invertFault (optional, default: false )

) inUseTrue (optional, default: true )

config

ValveType (optional, default: 0 )

0 = GENERIC_VALVE, 1 = IRRIGATION, 2 = SHOWER_HEAD, 3 = WATER_FAUCET

Window

topic

setTargetPosition

statusTargetPosition (optional)

statusCurrentPosition (optional)

statusPositionState (optional)

statusObstruction (optional)

payload

targetPositionFactor (optional, default: 1 )

) currentPositionFactor (optional, default: 1 )

) positionStatusDecreasing (optional)

positionStatusIncreasing (optional)

onObstructionDetected (optional)

WindowCovering

topic

setTargetPosition

statusTargetPosition (optional)

statusCurrentPosition (optional)

statusPositionState (optional)

statusTargetHorizontalTiltAngle (optional)

setTargetHorizontalTiltAngle (optional)

statusTargetVerticalTiltAngle (optional)

setTargetVerticalTiltAngle (optional)

statusCurrentHorizontalTiltAngle (optional)

statusCurrentVerticalTiltAngle (optional)

payload

targetPositionFactor (optional, default: 1 )

) currentPositionFactor (optional, default: 1 )

) positionStatusDecreasing (optional)

positionStatusIncreasing (optional)

License

MIT © Sebastian Raff and homekit2mqtt contributors