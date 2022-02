a homebridge plugin that get RaspberryPi CPU temperature.

Configuration

simple configuration

"accessories" : [{ "accessory" : "RaspberryPiTemperature" , "name" : "RaspberryPi CPU Temperature" }]

set temperature measurement to celsius

"accessories" : [{ "accessory" : "RaspberryPiTemperature" , "name" : "RaspberryPi CPU Temperature" , "temperatureMeasurement" : "celsius" }]

if you want temperature value timing update, you can set 'updateInterval' attribute(unit: milliseconds).

"accessories" : [{ "accessory" : "RaspberryPiTemperature" , "name" : "RaspberryPi CPU Temperature" , "temperatureMeasurement" : "celsius" , "updateInterval" : 1000 }]

for Orange PI

"accessories" : [{ "accessory" : "RaspberryPiTemperature" , "name" : "OrangePi CPU Temperature" , "file" : "/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp" , "temperatureMeasurement" : "celsius" , "multiplier" : 1 }]

Version Logs

(simplenotezy) Add support for celsius config parameter

(banzalik) Add support OrangePI.

(hang.yin) update 'package.json'.

(hang.yin) add timing update value features.

(hang.yin) optimized code.

(hang.yin) fixed bug.

(hang.yin) publish to www.npmjs.com.