Grouped Categories - Highcharts module

Go to project page to see this module in action: http://blacklabel.github.io/grouped_categories/

Requirements

Plugin requires the latest Highcharts (tested with 2.3.5)

For Highcharts version >= 9.1.0 the plugin needs to be in version >= 1.2.0

Installation

Like any other Highcharts module (e.g. exporting), add <script> tag pointing to grouped-categories.js below Highcharts script tag.

For NPM users:

var Highcharts = require ( 'highcharts' ), HighchartsGroupedCategories = require ( 'grouped-categories' )(Highcharts);

For BOWER users:

bower install highcharts-grouped-categories

Usage and demos

It's quite simple and intuitive, just pass object as category:

xAxis : { categories : [{ name: "Fruit" , categories: [ "Apple" , "Banana" , "Orange" ] }, { name : "Vegetable" , categories: [ "Carrot" , "Potato" , "Tomato" ] }, { name : "Fish" , categories: [ "Cod" , "Salmon" , "Tuna" ] }] }

You can also define more category levels:

xAxis : { categories : [{ name: "America" , categories: [{ name: "USA" , categories: [ "New York" , "San Francisco" ] }, { name : "Canada" , categories: [ "Toronto" , "Vancouver" ] }, { name : "Mexico" , categories: [ "Acapulco" , "Leon" ] }] }, { name : "Europe" , categories: [{ name: "United Kingdom" , categories: [ "London" , "Liverpool" ] }, { name : "France" , categories: [ "Paris" , "Marseille" ] }, { name : "Germany" , categories: [ "Berlin" , "Munich" ] }] }] }

For each level you can define subset of styling options. 0-level categories are based on the default Highcharts options.

xAxis : { labels : { groupedOptions : [{ style : { color : 'red' } }, { rotation : - 45 , align : 'right' }], rotation : 0 }, categories : [{ name : "America" , categories : [{ name : "USA" , categories : [ "New York" , "San Francisco" ] }, { name : "Canada" , categories : [ "Toronto" , "Vancouver" ] }, { name : "Mexico" , categories : [ "Acapulco" , "Leon" ] }] }, { name : "Europe" , categories : [{ name : "United Kingdom" , categories : [ "London" , "Liverpool" ] }, { name : "France" , categories : [ "Paris" , "Marseille" ] }, { name : "Germany" , categories : [ "Berlin" , "Munich" ] }] }] }

Code

The latest code is available on github: https://github.com/blacklabel/grouped_categories/