Highchart Border Radius

Installation

npm install highcharts-border-radius

Usage

The plugin adds options for individual border radius to a highchart column chart.

borderRadiusTopLeft

borderRadiusTopRight

borderRadiusBottomLeft

borderRadiusBottomRight

Column Example

const borderRadius = require ( "highcharts-border-radius" ); borderRadius(Highcharts); Highcharts.chart( ".container" , { chart : { type : "column" }, title : { text : "Highcharts Border Radius" }, xAxis : { categories : [ "Jan" , "Feb" , "Mar" , "Apr" , "May" , "Jun" , "Jul" , "Aug" , "Sep" , "Oct" , "Nov" , "Dec" , ], }, yAxis : { min : 0 , title : { text : "Example" , }, }, plotOptions : { column : { borderRadiusTopLeft : 5 , borderRadiusTopRight : 5 , }, }, series : [ { name : "Series 1" , data : [ 1 , 5 , 9 , 2 , 4 , 5 , 7 , 6 ], }, { name : "Series 2" , data : [ 8 , 4 , 6 , 7 , 1 , 5 , 4 , 8 ], }, { name : "Series 3" , data : [ 9 , 6 , 7 , 2 , 6 , 4 , 7 , 1 ], }, ], });

Bar Example