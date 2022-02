Eliminates stack trace noise by hiding stack frames from any node module.

Why? I've been using cucumber-js and whenever an error occur, this happens.

AssertionError: expected 6 to equal 3 at Object .<anonymous> ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js: 33 : 49 ) at tryCatchApply ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/util.js: 53 : 21 ) at Function .Promise.attempt.Promise.try ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 204 : 11 ) at World.<anonymous> ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js: 50 : 18 ) at Object .invoke ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/support_code/step_definition.js: 88 : 14 ) at Object .execute ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ast/step.js: 175 : 22 ) at Object .acceptVisitor ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ast/step.js: 161 : 12 ) at Object .executeStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 290 : 12 ) at Object .processStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 285 : 14 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 127 : 16 at callUserFunctionAndBroadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 151 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastBeforeEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 161 : 12 ) at Object .broadcastEventAroundUserFunction ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 145 : 12 ) at Object .visitStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 124 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ast/scenario.js: 98 : 17 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 166 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 156 : 32 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at handleStepResultEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 82 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at handleStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 27 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at handleStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/stats_journal.js: 40 : 5 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .visitStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 140 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ast/step.js: 162 : 17 at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/support_code/step_definition.js: 63 : 11 at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js: 55 : 13 at tryCatch1 ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/util.js: 21 : 21 ) at Promise ._settlePromiseFromHandler ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 591 : 13 ) at Promise ._settlePromiseAt ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 755 : 18 ) at Promise ._settlePromiseAtPostResolution ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 326 : 10 ) at Promise .b (domain.js: 183 : 18 ) at Async._drainQueue ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 83 : 12 ) at Async._drainQueues ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 88 : 10 ) at Async.drainQueues ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 13 : 14 ) at process._tickDomainCallback (node.js: 463 : 13 ) Failing scenarios: /Users/ dtinth/Bemuse/bms-spec/features/basic/ 03 -Objects.feature: 18 # Scenario: Reading objects 7 scenarios ( 1 failed, 6 passed) 21 steps ( 1 failed, 3 skipped, 17 passed) [ 20 : 29 : 31 ] 'test:cucumber' errored after 278 ms [ 20 : 29 : 31 ] Error : Cucumber tests failed! at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/index.js: 50 : 26 at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 24 : 9 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at handleAfterFeaturesEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 117 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at handleAfterFeaturesEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 49 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 166 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 156 : 32 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 166 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 156 : 32 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at handleAfterScenarioEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 60 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at handleAfterScenarioEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 44 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at handleAfterScenarioEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/stats_journal.js: 78 : 5 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 166 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 156 : 32 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at Object .visitAfterSteps ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 115 : 18 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 68 : 22 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 166 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 156 : 32 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at handleStepResultEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 82 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at handleStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 27 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at handleStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/stats_journal.js: 40 : 5 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .skipStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 297 : 12 ) at Object .processStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 283 : 14 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 127 : 16 at callUserFunctionAndBroadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 151 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastBeforeEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 161 : 12 ) at Object .broadcastEventAroundUserFunction ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 145 : 12 ) at Object .visitStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 124 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ast/scenario.js: 98 : 17 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 166 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 156 : 32 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at handleStepResultEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 82 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at handleStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 27 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at handleStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/stats_journal.js: 40 : 5 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .skipStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 297 : 12 ) at Object .processStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 283 : 14 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 127 : 16 at callUserFunctionAndBroadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 151 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastBeforeEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 161 : 12 ) at Object .broadcastEventAroundUserFunction ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 145 : 12 ) at Object .visitStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 124 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ast/scenario.js: 98 : 17 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 166 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 156 : 32 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at handleStepResultEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 82 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at handleStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 27 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at handleStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/stats_journal.js: 40 : 5 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .skipStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 297 : 12 ) at Object .processStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 283 : 14 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 127 : 16 at callUserFunctionAndBroadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 151 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastBeforeEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 161 : 12 ) at Object .broadcastEventAroundUserFunction ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 145 : 12 ) at Object .visitStep ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 124 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ast/scenario.js: 98 : 17 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 8 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .broadcastAfterEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 166 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 156 : 32 at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at onRuntimeListenersComplete ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 174 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 52 : 11 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 59 : 11 at handleStepResultEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 82 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 16 : 7 at handleStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 27 : 5 ) at hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 16 : 7 at handleStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/stats_journal.js: 40 : 5 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener.js: 6 : 9 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/summary_formatter.js: 15 : 18 ) at Object .hear ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/listener/pretty_formatter.js: 15 : 22 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 179 : 51 at processItem ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 58 : 9 ) at iterate ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 50 : 11 ) at Object .forEach ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ type /collection.js: 62 : 7 ) at broadcastToListeners ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 178 : 19 ) at Object .broadcastEvent ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 170 : 7 ) at Object .visitStepResult ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/runtime/ast_tree_walker.js: 140 : 12 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/ast/step.js: 162 : 17 at Function .fail ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/support_code/step_definition.js: 80 : 9 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/node_modules/cucumber/lib/cucumber/support_code/step_definition.js: 58 : 24 at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js: 59 : 11 at tryCatch1 ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/util.js: 21 : 21 ) at Promise ._settlePromiseFromHandler ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 591 : 13 ) at Promise ._settlePromiseAt ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 755 : 18 ) at Promise ._settlePromiseAtPostResolution ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 326 : 10 ) at Promise .b (domain.js: 183 : 18 ) at Async._drainQueue ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 83 : 12 ) at Async._drainQueues ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 88 : 10 ) at Async.drainQueues ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 13 : 14 ) at process._tickDomainCallback (node.js: 463 : 13 )

Isn't it painful?

Do this:







AssertionError: expected 6 to equal 3 at Object .<anonymous> ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js: 33 : 49 ) at tryCatchApply ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/util.js: 53 : 21 ) at Function .Promise.attempt.Promise.try ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 204 : 11 ) at World.<anonymous> ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js: 50 : 18 ) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js: 55 : 13 at tryCatch1 ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/util.js: 21 : 21 ) at Promise ._settlePromiseFromHandler ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 591 : 13 ) at Promise ._settlePromiseAt ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 755 : 18 ) at Promise ._settlePromiseAtPostResolution ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 326 : 10 ) at Promise .b (domain.js: 183 : 18 ) at Async._drainQueue ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 83 : 12 ) at Async._drainQueues ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 88 : 10 ) at Async.drainQueues ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 13 : 14 ) at process._tickDomainCallback (node.js: 463 : 13 ) Failing scenarios: /Users/ dtinth/Bemuse/bms-spec/features/basic/ 03 -Objects.feature: 18 # Scenario: Reading objects 7 scenarios ( 1 failed, 6 passed) 21 steps ( 1 failed, 3 skipped, 17 passed) [ 20 : 35 : 35 ] 'test:cucumber' errored after 308 ms [ 20 : 35 : 35 ] Error : Cucumber tests failed! at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/index.js: 50 : 26 at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js: 59 : 11 at tryCatch1 ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/util.js: 21 : 21 ) at Promise ._settlePromiseFromHandler ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 591 : 13 ) at Promise ._settlePromiseAt ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 755 : 18 ) at Promise ._settlePromiseAtPostResolution ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/promise.js: 326 : 10 ) at Promise .b (domain.js: 183 : 18 ) at Async._drainQueue ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 83 : 12 ) at Async._drainQueues ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 88 : 10 ) at Async.drainQueues ( /Users/ dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/bluebird/js/main/ async .js: 13 : 14 ) at process._tickDomainCallback (node.js: 463 : 13 )

You can hide from multiple modules

Like this:







AssertionError: expected 6 to equal 3 at Object.<anonymous> (/Users/dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js:33:49) at World.<anonymous> (/Users/dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js:50:18) at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js:55:13 at Promise.b (domain.js:183:18) at process._tickDomainCallback (node.js:463:13) Failing scenarios: /Users/dtinth/Bemuse/bms-spec/features/basic/03-Objects.feature:18 7 scenarios (1 failed, 6 passed) 21 steps (1 failed, 3 skipped, 17 passed) [20:36:48] 'test:cucumber' errored after 230 ms [20:36:48] Error: Cucumber tests failed! at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/node_modules/gulp-cucumber/index.js:50:26 at /Users/dtinth/Bemuse/bms-js/features/step_definitions/bms_steps.js:59:11 at Promise.b (domain.js:183:18) at process._tickDomainCallback (node.js:463:13)

Looks better?

What are you waiting for?

npm i --save-dev hide-stack-frames-from