一款 Material Design 风格的主题
An elegant Material-Design theme for Hexo
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如果你还没有 Hexo 博客，请按照 Hexo 官方文档 进行安装、建站。
方式一：
Hexo 5.0.0 版本以上，推荐通过 npm 直接安装，进入博客目录执行命令：
npm install --save hexo-theme-fluid
然后在博客目录下创建
_config.fluid.yml，将主题的 _config.yml 内容复制进去。
方式二：
下载 最新 release 版本 解压到 themes 目录，并将解压出的文件夹重命名为
fluid。
如下修改 Hexo 博客目录中的
_config.yml：
theme: fluid # 指定主题
language: zh-CN # 指定语言，会影响主题显示的语言，按需修改
首次使用主题的「关于页」需要手动创建：
hexo new page about
创建成功后，编辑博客目录下
/source/about/index.md，添加
layout 属性。
修改后的文件示例如下：
---
title: about
date: 2020-02-23 19:20:33
layout: about
---
这里写关于页的正文，支持 Markdown, HTML
更新主题的方式参照这里。
如你也想贡献代码，可参照贡献指南
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