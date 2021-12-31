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hexo-theme-fluid

by fluid-dev
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🌊 一款 Material Design 风格的 Hexo 主题 / An elegant Material-Design theme for Hexo

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一款 Material Design 风格的主题

An elegant Material-Design theme for Hexo

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快速开始

1. 搭建 Hexo 博客

如果你还没有 Hexo 博客，请按照 Hexo 官方文档 进行安装、建站。

2. 获取主题最新版本

方式一：

Hexo 5.0.0 版本以上，推荐通过 npm 直接安装，进入博客目录执行命令：

npm install --save hexo-theme-fluid

然后在博客目录下创建 _config.fluid.yml，将主题的 _config.yml 内容复制进去。

方式二：

下载 最新 release 版本 解压到 themes 目录，并将解压出的文件夹重命名为 fluid

3. 指定主题

如下修改 Hexo 博客目录中的 _config.yml

theme: fluid  # 指定主题

language: zh-CN  # 指定语言，会影响主题显示的语言，按需修改

4. 创建「关于页」

首次使用主题的「关于页」需要手动创建：

hexo new page about

创建成功后，编辑博客目录下 /source/about/index.md，添加 layout 属性。

修改后的文件示例如下：

---
title: about
date: 2020-02-23 19:20:33
layout: about
---

这里写关于页的正文，支持 Markdown, HTML

更新主题

更新主题的方式参照这里

功能特性

  • 图片懒加载
  • 自定义代码高亮方案
  • 内置多语言
  • 支持多款评论插件
  • 支持使用数据文件存放配置
  • 自定义静态资源 CDN
  • 无比详实的用户文档
  • 内置文章搜索
  • 页脚备案信息
  • 网页访问统计
  • 支持脚注语法
  • 支持 LaTeX 数学公式
  • 支持 mermaid 流程图
  • 暗色模式

贡献者

contributors

英文文档翻译：@EatRice @橙子杀手

其他贡献：@zhugaoqi @julydate

如你也想贡献代码，可参照贡献指南

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