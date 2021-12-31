一款 Material Design 风格的主题

An elegant Material-Design theme for Hexo









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文档： 主题配置 | 文章配置

预览： Fluid's blog | zkqiang's blog

快速开始

1. 搭建 Hexo 博客

如果你还没有 Hexo 博客，请按照 Hexo 官方文档 进行安装、建站。

2. 获取主题最新版本

方式一：

Hexo 5.0.0 版本以上，推荐通过 npm 直接安装，进入博客目录执行命令：

npm install --save hexo-theme-fluid

然后在博客目录下创建 _config.fluid.yml ，将主题的 _config.yml 内容复制进去。

方式二：

下载 最新 release 版本 解压到 themes 目录，并将解压出的文件夹重命名为 fluid 。

3. 指定主题

如下修改 Hexo 博客目录中的 _config.yml ：

theme: fluid language: zh-CN

首次使用主题的「关于页」需要手动创建：

hexo new page about

创建成功后，编辑博客目录下 /source/about/index.md ，添加 layout 属性。

修改后的文件示例如下：

title: about date: 2020 -02 -23 19 :20:33 layout: about 这里写关于页的正文，支持 Markdown, HTML

更新主题

更新主题的方式参照这里。

功能特性

图片懒加载

图片懒加载 自定义代码高亮方案

自定义代码高亮方案 内置多语言

内置多语言 支持多款评论插件

支持多款评论插件 支持使用数据文件存放配置

支持使用数据文件存放配置 自定义静态资源 CDN

自定义静态资源 CDN 无比详实的用户文档

无比详实的用户文档 内置文章搜索

内置文章搜索 页脚备案信息

页脚备案信息 网页访问统计

网页访问统计 支持脚注语法

支持脚注语法 支持 LaTeX 数学公式

支持 LaTeX 数学公式 支持 mermaid 流程图

支持 mermaid 流程图 暗色模式

贡献者

英文文档翻译：@EatRice @橙子杀手

其他贡献：@zhugaoqi @julydate

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