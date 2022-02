status

I want a perfect page to show for my blog, so I made this.

Installation

$ npm install hexo-neat --save

Options

To Enable Auto neat , you must config like this:

neat_enable: true

neat_html: enable: true exclude:

enable - Enable the plugin. Defaults to true .

- Enable the plugin. Defaults to . logger - Print log switch. Defaults to true .

- Print log switch. Defaults to . exclude : Exclude files

: Exclude files Note: there are so many params please see HTMLMinifier

neat_css: enable: true exclude: - '*.min.css'

enable - Enable the plugin. Defaults to true .

- Enable the plugin. Defaults to . logger - Print log switch. Defaults to true .

- Print log switch. Defaults to . exclude : Exclude files

: Exclude files Note: there are so many params please see clean-css

neat_js: enable: true mangle: true output: compress: exclude: - '*.min.js'

enable - Enable the plugin. Defaults to true .

- Enable the plugin. Defaults to . mangle : Mangle file names

: Mangle file names logger - Print log switch. Defaults to true .

- Print log switch. Defaults to . output : Output options

: Output options compress : Compress options

: Compress options exclude : Exclude files

: Exclude files Note: there are so many params please see UglifyJS

Thanks

Say Very Thanks for this gays:

neat html by HTMLMinifier

by HTMLMinifier neat css by clean-css

by clean-css neat js by UglifyJS

The project is develop by JetBrains Ide