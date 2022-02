Generate sitemap.

Install

$ npm install hexo-generator-sitemap --save

Hexo 4: 2.x

Hexo 3: 1.x

Hexo 2: 0.x

Options

You can configure this plugin in _config.yml .

sitemap: path: sitemap.xml template: ./sitemap_template.xml rel: false tags: true categories: true

path - Sitemap path. (Default: sitemap.xml)

- Sitemap path. (Default: sitemap.xml) template - Custom template path. This file will be used to generate sitemap.xml (See default template)

- Custom template path. This file will be used to generate sitemap.xml (See default template) rel - Add rel-sitemap to the site's header. (Default: false )

- Add to the site's header. (Default: ) tags - Add site's tags

- Add site's tags categories - Add site's categories

Exclude Posts/Pages

Add sitemap: false to the post/page's front matter.