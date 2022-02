Index generator for Hexo. Pin top version

Installation

$ npm uninstall hexo-generator-index --save $ npm install hexo-generator-index-pin-top --save

Feautres

This version supports pin-top feature, you can add the top: True field to post's front-matter to pin it.

Options

Add or modify the following section to your root _config.yml file

index_generator: path: '' per_page: 10 order_by: -date

path : Root path for your blogs index page. (default = '')

: Root path for your blogs index page. (default = '') per_page : Posts displayed per page. (0 = disable pagination)

: Posts displayed per page. (0 = disable pagination) order_by: Posts order. (Order by date descending by default)

License

MIT