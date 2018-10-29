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hexo-disqus-proxy

by 此去
2.0.1 (see all)

Hexo插件 解决国内不能访问 Disqus 的代理

npm
GitHub
CDN

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Showing:

Popularity

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37

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154

Maintenance

Last Commit

3yrs ago

Contributors

5

Package

Dependencies

2

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

Hexo 插件，解决 disqus 不能访问的反向代理

npm package

NPM

Demo

准备

  • 一台国外的VPS服务器
  • 基本的命令行相关知识
  • 一点点hexo的使用经验

安装

Hexo博客目录执行

npm install hexo-disqus-proxy --save

前端配置

在你的Hexo博客目录中修改_config.yml文件 添加如下配置：（注意缩进和空格）

disqus_proxy:
  shortname: ciqu
  username: ciqu
  host: disqus-proxy.ycwalker.com
  port: 443

其中：

  • shortname 是你的website的 shortname 名称 比如在你的disqus安装代码中 有这样一句脚本： s.src = 'https://test-eo9kkdlcze.disqus.com/embed.js'; 那么你的disqus 的shortname 就是 test-eo9kkdlcze
  • username 是你的disqus用户名，即评论时候留下的名字，用来区别disqus-proxy的评论头像显示
  • host是你启用disqus代理的VPS的域名
  • port是VPS服务器启用disqus代理的端口，需要与之后配置的后端一致

关键的一步

disqus的官方配置中，我们需要在页面合适位置添加一个 <div id="disqus_thread"></div> 作为占位符， 而hexo-disqus-proxy插件并不能知道在页面的哪个位置插入这个标签比较合适，所以这个需要额外配置一下：

情况一

如果你本身用的主题已经支持disqus的配置，那么灰常爽，你只需要正常启用主题的disqus评论，插件就会自动检测并合适的覆盖， 这是最常见的情况，肯定是最吼的。

情况二

在你写的markdown文件底部插入<div id="disqus_thread"></div>。这样评论框位置会位于文章的下方，并且大小能被外部元素所约束，不会乱跑。 什么，markdown也能插入HTML标签？

嗯是的。

情况三

稍微懂一点点hexo的基本知识，自己改主题。大概的思路是，在Hexo渲染的过程中，把<div id="disqus_thread"></div>加在主题目录下的layout目录中 关于博文页面的模板中的合适的位置就行了。

后端配置

1.3.0版本之后将后端分离出来，查看这里进行配置

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