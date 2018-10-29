Hexo 插件，解决 disqus 不能访问的反向代理

准备

一台国外的VPS服务器

基本的命令行相关知识

一点点hexo的使用经验

安装

在 Hexo 博客目录执行

npm install hexo-disqus-proxy --save

前端配置

在你的 Hexo 博客目录中修改 _config.yml 文件 添加如下配置：（注意缩进和空格）

disqus_proxy: shortname: ciqu username: ciqu host: disqus-proxy.ycwalker.com port: 443

其中：

shortname 是你的website的 shortname 名称 比如在你的disqus安装代码中 有这样一句脚本： s.src = 'https://test-eo9kkdlcze.disqus.com/embed.js'; 那么你的disqus 的shortname 就是 test-eo9kkdlcze

是你的website的 shortname 名称 比如在你的disqus安装代码中 有这样一句脚本： s.src = 'https://test-eo9kkdlcze.disqus.com/embed.js'; 那么你的disqus 的shortname 就是 test-eo9kkdlcze username 是你的disqus用户名，即评论时候留下的名字，用来区别disqus-proxy的评论头像显示

是你的disqus用户名，即评论时候留下的名字，用来区别disqus-proxy的评论头像显示 host 是你启用disqus代理的VPS的域名

是你启用disqus代理的VPS的域名 port 是VPS服务器启用disqus代理的端口，需要与之后配置的后端一致

关键的一步

在 disqus 的官方配置中，我们需要在页面合适位置添加一个 <div id="disqus_thread"></div> 作为占位符， 而 hexo-disqus-proxy 插件并不能知道在页面的哪个位置插入这个标签比较合适，所以这个需要额外配置一下：

情况一

如果你本身用的主题已经支持 disqus 的配置，那么灰常爽，你只需要正常启用主题的disqus评论，插件就会自动检测并合适的覆盖， 这是最常见的情况，肯定是最吼的。

情况二

在你写的 markdown 文件底部插入 <div id="disqus_thread"></div> 。这样评论框位置会位于文章的下方，并且大小能被外部元素所约束，不会乱跑。 什么， markdown 也能插入 HTML 标签？

嗯是的。

情况三

稍微懂一点点 hexo 的基本知识，自己改主题。大概的思路是，在 Hexo 渲染的过程中，把 <div id="disqus_thread"></div> 加在主题目录下的layout目录中 关于博文页面的模板中的合适的位置就行了。

后端配置