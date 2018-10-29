在
Hexo博客目录执行
npm install hexo-disqus-proxy --save
在你的
Hexo博客目录中修改
_config.yml文件
添加如下配置：（注意缩进和空格）
disqus_proxy:
shortname: ciqu
username: ciqu
host: disqus-proxy.ycwalker.com
port: 443
其中：
shortname 是你的website的 shortname 名称 比如在你的disqus安装代码中 有这样一句脚本：
s.src = 'https://test-eo9kkdlcze.disqus.com/embed.js';
那么你的disqus 的shortname 就是 test-eo9kkdlcze
username 是你的disqus用户名，即评论时候留下的名字，用来区别disqus-proxy的评论头像显示
host是你启用disqus代理的VPS的域名
port是VPS服务器启用disqus代理的端口，需要与之后配置的后端一致
在
disqus的官方配置中，我们需要在页面合适位置添加一个
<div id="disqus_thread"></div> 作为占位符，
而
hexo-disqus-proxy插件并不能知道在页面的哪个位置插入这个标签比较合适，所以这个需要额外配置一下：
如果你本身用的主题已经支持
disqus的配置，那么灰常爽，你只需要正常启用主题的disqus评论，插件就会自动检测并合适的覆盖，
这是最常见的情况，肯定是最吼的。
在你写的
markdown文件底部插入
<div id="disqus_thread"></div>。这样评论框位置会位于文章的下方，并且大小能被外部元素所约束，不会乱跑。
什么，
markdown也能插入
HTML标签？
嗯是的。
稍微懂一点点
hexo的基本知识，自己改主题。大概的思路是，在
Hexo渲染的过程中，把
<div id="disqus_thread"></div>加在主题目录下的layout目录中
关于博文页面的模板中的合适的位置就行了。
1.3.0版本之后将后端分离出来，查看这里进行配置