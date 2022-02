Rsync deployer plugin for Hexo.

Installation

$ npm install hexo-deployer-rsync --save

Options

You can configure this plugin in _config.yml .

deploy: type: rsync host: <host> user: <user> root: <root> port: [port] delete: [true|false] args: <rsync args> rsh: <remote shell> verbose: [true|false] ignore_errors: [true|false]

host : Address of remote host

: Address of remote host user : Username

: Username root : Root directory of remote host

: Root directory of remote host port : Port

: Port delete : Delete old files on remote host

: Delete old files on remote host args : Rsync arguments

: Rsync arguments rsh : Specify the remote shell to use

: Specify the remote shell to use verbose : Display verbose messages

: Display verbose messages ignore_errors: Ignore errors

License

MIT