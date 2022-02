介绍

为 Hexo 添加哔哩哔哩/Bangumi追番/追剧页面,参考自hexo-douban.

Demo

安装

$ npm install hexo-bilibili-bangumi --save

配置

将下面的配置写入站点的配置文件 _config.yml 里(不是主题的配置文件).

bangumi: enable: true source: bili path: vmid: title: '追番列表' quote: '生命不息,追番不止!' show: 1 lazyload: true loading: metaColor: color: webp: progress: proxy: host: '代理host' port: '代理端口' extra_options: key: value cinema: enable: true path: vmid: title: '追剧列表' quote: '生命不息,追剧不止!' show: 1 lazyload: true loading: metaColor: color: webp: progress: extra_options: key: value

enable : 是否启用

: 是否启用 source : 数据源,仅支持追番,追剧仅支持哔哩哔哩源。 bili : 哔哩哔哩源, bgm : Bangumi源

: 数据源,仅支持追番,追剧仅支持哔哩哔哩源。 : 哔哩哔哩源, : Bangumi源 proxy : 代理设置,仅在使用支持 bgm 源追番时生效。默认 false

: 代理设置,仅在使用支持 源追番时生效。默认 path : 页面路径,默认 bangumis/index.html , cinemas/index.html

: 页面路径,默认 , vmid : 哔哩哔哩的 vmid(uid) 如何获取?或Bangumi的用户 id 如何获取?

: 哔哩哔哩的 如何获取?或Bangumi的用户 如何获取? title : 该页面的标题

: 该页面的标题 quote : 写在页面开头的一段话,支持 html 语法,可留空。

: 写在页面开头的一段话,支持 html 语法,可留空。 show : 初始显示页面: 0: 想看 , 1: 在看 , 2: 看过 ,默认为 1

: 初始显示页面: , , ,默认为 lazyload : 是否启用图片懒加载,如果与主题的懒加载冲突请关闭,默认 true

: 是否启用图片懒加载,如果与主题的懒加载冲突请关闭,默认 loading : 图片加载完成前的 loading 图片,需启用图片懒加载

: 图片加载完成前的 loading 图片,需启用图片懒加载 metaColor : meta 部分(简介上方)字体颜色

: meta 部分(简介上方)字体颜色 color : 简介字体颜色

: 简介字体颜色 webp : 番剧封面使用 webp 格式(此格式在 safari 浏览器下不显示,但是图片大小可以缩小 100 倍左右,仅支持哔哩哔哩源), 默认 true

: 番剧封面使用 格式(此格式在 浏览器下不显示,但是图片大小可以缩小 100 倍左右,仅支持哔哩哔哩源), 默认 progress : 获取番剧数据时是否显示进度条,默认 true

: 获取番剧数据时是否显示进度条,默认 extra_options: 此配置会扩展到Hexo page 变量中

使用

在 hexo generate 或 hexo deploy 之前使用 hexo bangumi -u 命令更新追番数据,使用 hexo cinema -u 命令更新追剧数据! 删除数据命令: hexo bangumi -d / hexo cinema -d

获取 Bilibili uid

登录哔哩哔哩后前往https://space.bilibili.com/页面,网址最后的一串数字就是 uid

需要将追番列表设置为公开!

获取 Bangumi id

登录Bangumi后打开控制台( Ctrl + Shift + J ),输入 CHOBITS_UID 回车,下面会输出 id

示例

因为某些番剧在哔哩哔哩上没有,但是又想在hexo中展示,怎么办呢?现在支持手动添加番剧数据了!

在 sources/_data/ 目录下新建文件,命名为 extra_bangumis.json (追番数据)或 extra_cinemas.json (追剧数据) ,并添加以如下内容:

{ "watchedExtra" : [ { "title" : "缘之空" , "type" : "番剧" , "area" : "日本" , "cover" : "https://cdn.jsdelivr.net/gh/mmdjiji/bangumis@main/Yosuga-no-Sora/cover.jpg" , "totalCount" : "全12话" , "id" : 0 , "follow" : "不可用" , "view" : "不可用" , "danmaku" : "不可用" , "coin" : "不可用" , "score" : "不可用" , "des" : "远离都市的田园小镇,奥木染。春日野悠带着妹妹穹,来到了这座城镇。坐落在这里的是,儿时暑假经常造访的充满回忆的已故祖父的家。双亲因意外事故而丧生,变得无依无靠..." } ] }

title 是番剧的标题, cover 是封面图链接, des 是简介,上述字段均根据需要修改。

另外除了 watchedExtra 数组,还可以在后面添加新的数组,可用数组名如下:

可用数组名 含义 wantWatchExtra 想看 watchingExtra 在看 watchedExtra 看过

需要注意,在两个数组之间需要用 , 分隔。

Lisense

Apache Licence 2.0