Adds nofollow attribute to all external links in your hexo blog posts automatically.

Features

Add rel="external nofollow" to all external links, SEO friendly.

Add target="_blank", Open external links in new window or tab

Install

$ npm install hexo-autonofollow --save

Options

You can configure this plugin in _config.yml.

nofollow: enable: true exclude: - exclude1.com - exclude2.com