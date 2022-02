Install

npm install @hexlet/pairs

Usage example

import { cons, car, cdr, toString, isPair, } from '@hexlet/pairs' ; const pair = cons( 3 , 5 ); isPair(pair); car(pair); cdr(pair); toString(pair);

For more information, see the Full Documentation

