hevue-img-preview 简介

本组件是一个基于 vue 编写的 vue 图片预览组件，支持 pc 和手机端，支持单图和多图预览，仅传入一个图片地址，即可实现图片预览效果。手机端支持单指拖拽和双指缩放。如果能帮上你，希望可以移步 GitHub ，或者码云 给个小星星，如果有任何使用意见或建议，也欢迎回复或者提交 issue

官方文档

安装

使用npm进行安装

npm install hevue-img-preview

在main.js进行全局引入

import hevueImgPreview from 'hevue-img-preview' Vue.use(hevueImgPreview)

在组件中进行使用

< img :src = "url" @ click = "previewImg(url)" >

methods: { previewImg (url) { this .$hevueImgPreview(url) } }

使用

this.\$hevueImgPreview() 方法可以接收一个字符串类型的 url，或者对象类型的配置，具体使用方法如下

接收一个地址字符串 this.$hevueImgPreview(url)

this .$hevueImgPreview( 'https://fuss10.elemecdn.com/8/27/f01c15bb73e1ef3793e64e6b7bbccjpeg.jpeg' ) this .$hevueImgPreview( './img/logo.jpeg' )

接收一个对象 this.$hevueImgPreview(options)

# 单图预览 this .$hevueImgPreview({ url : 'https://fuss10.elemecdn.com/8/27/f01c15bb73e1ef3793e64e6b7bbccjpeg.jpeg' , }) # 多图预览 this .$hevueImgPreview({ multiple : true , nowImgIndex : 1 , imgList : [ '1.png' , '2.png' , '3.png' ], })

配置项

字段 类型 默认值 备注 url String 无 预览的图片地址，多图预览时省略 multiple Boolean false 是否多图预览 nowImgIndex Number 0 多图预览时默认显示的图片下标 imgList Array 无 多图预览时传入的图片数组 keyboard Boolean false 是否开启键盘控制 clickMaskCLose Boolean false 是否可以点击遮罩层关闭 controlBar Boolean true 是否显示控制条及页码 closeBtn Boolean true 是否显示关闭按钮 arrowBtn Boolean true 是否显示左右翻页按钮

全局配置

对于某些配置，例如开启键盘事件，点击遮罩层关闭，我们可能要全局保持统一，但却需要在每一次调用时重复配置，为了解决这个问题，我们提供了全局配置项，您可以在引入插件的时候，将全局配置项作为第二个参数传入即可，以免再每次调用的时候重复配置。

import hevueImgPreview from 'hevueImgPreview' Vue.use(hevueImgPreview, { keyboard : true , clickMaskCLose : true ... })

如开启键盘控制事件后，相对应功能控制按键如下

按键 功能 w 放大 s 缩小 a 上一张 d 下一张 q 逆时针旋转 e 顺时针旋转 r 图片复位 esc 关闭图片预览

如不考虑兼容性问题，上述的背景颜色均可接收渐变色

更新日志

组件支持实例化，调用组件将返回组件实例，支持直接通过实例关闭弹窗

const hevueImgPreviewEl = this .$hevueImgPreview(...) hevueImgPreviewEl.close()

作者注

本人前端小白一枚，工作经验较少，所写东西尽量保证没 bug，但性能界面什么的可能没办法做到最优，如果您有什么使用中的建议或意见，欢迎反馈给我，可以加联系方式，也可以直接回复，或者到 GitHub 提个 issue [建议此方法]，如果对您有所帮助，万分期待您能给个赞并且到 GitHub 给个小星星

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