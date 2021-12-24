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hevue-img-preview

by 贺永胜
5.0.1 (see all)

本组件是一个基于 vue 编写的 vue 图片预览组件，支持 pc 和手机端，支持单图和多图预览，仅传入一个图片地址，即可实现图片预览效果。手机端支持单指拖拽和双指缩放。页面各组件颜色均可可自定义，实现个性化设计，如果能帮上你，希望可以移步 GitHub ，或者码云 给个小星星，如果有任何使用意见或建议，也欢迎回复或者提交 issure

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2mos ago

Contributors

4

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

hevue-img-preview 简介

本组件是一个基于 vue 编写的 vue 图片预览组件，支持 pc 和手机端，支持单图和多图预览，仅传入一个图片地址，即可实现图片预览效果。手机端支持单指拖拽和双指缩放。如果能帮上你，希望可以移步 GitHub ，或者码云 给个小星星，如果有任何使用意见或建议，也欢迎回复或者提交 issue

官方文档

官方使用文档请访问 https://heyongsheng.github.io/#/

安装

使用npm进行安装

npm install hevue-img-preview

在main.js进行全局引入

import hevueImgPreview from 'hevue-img-preview'
Vue.use(hevueImgPreview)

在组件中进行使用

<img :src="url" @click="previewImg(url)">

methods: {
    previewImg (url) {
        this.$hevueImgPreview(url)
    }
}

使用

this.\$hevueImgPreview() 方法可以接收一个字符串类型的 url，或者对象类型的配置，具体使用方法如下

  • 接收一个地址字符串this.$hevueImgPreview(url)
this.$hevueImgPreview('https://fuss10.elemecdn.com/8/27/f01c15bb73e1ef3793e64e6b7bbccjpeg.jpeg') // 线上地址
this.$hevueImgPreview('./img/logo.jpeg') // 本地地址
  • 接收一个对象this.$hevueImgPreview(options)
# 单图预览
this.$hevueImgPreview({
    url: 'https://fuss10.elemecdn.com/8/27/f01c15bb73e1ef3793e64e6b7bbccjpeg.jpeg',
})

# 多图预览
this.$hevueImgPreview({
    multiple: true, // 开启多图预览模式
    nowImgIndex: 1, // 多图预览，默认展示第二张图片
    imgList: ['1.png', '2.png', '3.png'], // 需要预览的多图数组
})

配置项

字段类型默认值备注
urlString预览的图片地址，多图预览时省略
multipleBooleanfalse是否多图预览
nowImgIndexNumber0多图预览时默认显示的图片下标
imgListArray多图预览时传入的图片数组
keyboardBooleanfalse是否开启键盘控制
clickMaskCLoseBooleanfalse是否可以点击遮罩层关闭
controlBarBooleantrue是否显示控制条及页码
closeBtnBooleantrue是否显示关闭按钮
arrowBtnBooleantrue是否显示左右翻页按钮

全局配置

对于某些配置，例如开启键盘事件，点击遮罩层关闭，我们可能要全局保持统一，但却需要在每一次调用时重复配置，为了解决这个问题，我们提供了全局配置项，您可以在引入插件的时候，将全局配置项作为第二个参数传入即可，以免再每次调用的时候重复配置。

// main.js
import hevueImgPreview from 'hevueImgPreview'
Vue.use(hevueImgPreview, {
  keyboard: true,
  clickMaskCLose: true
  ...
})

如开启键盘控制事件后，相对应功能控制按键如下

按键功能
w放大
s缩小
a上一张
d下一张
q逆时针旋转
e顺时针旋转
r图片复位
esc关闭图片预览

如不考虑兼容性问题，上述的背景颜色均可接收渐变色

更新日志

5.0.2

组件支持实例化，调用组件将返回组件实例，支持直接通过实例关闭弹窗

const hevueImgPreviewEl = this.$hevueImgPreview(...)
hevueImgPreviewEl.close()

作者注

本人前端小白一枚，工作经验较少，所写东西尽量保证没 bug，但性能界面什么的可能没办法做到最优，如果您有什么使用中的建议或意见，欢迎反馈给我，可以加联系方式，也可以直接回复，或者到GitHub提个issue[建议此方法]，如果对您有所帮助，万分期待您能给个赞并且到GitHub给个小星星

GitHub 链接：https://github.com/heyongsheng/hevue-img-preview

码云链接：https://gitee.com/ihope_top/hevue-img-preview

作者 QQ：1378431028

QQ 群：595472617

作者微信：heyongsheng1996

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