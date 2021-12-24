本组件是一个基于 vue 编写的 vue 图片预览组件，支持 pc 和手机端，支持单图和多图预览，仅传入一个图片地址，即可实现图片预览效果。手机端支持单指拖拽和双指缩放。如果能帮上你，希望可以移步 GitHub ，或者码云 给个小星星，如果有任何使用意见或建议，也欢迎回复或者提交 issue
官方使用文档请访问 https://heyongsheng.github.io/#/
使用npm进行安装
npm install hevue-img-preview
在main.js进行全局引入
import hevueImgPreview from 'hevue-img-preview'
Vue.use(hevueImgPreview)
在组件中进行使用
<img :src="url" @click="previewImg(url)">
methods: {
previewImg (url) {
this.$hevueImgPreview(url)
}
}
this.\$hevueImgPreview() 方法可以接收一个字符串类型的 url，或者对象类型的配置，具体使用方法如下
this.$hevueImgPreview(url)
this.$hevueImgPreview('https://fuss10.elemecdn.com/8/27/f01c15bb73e1ef3793e64e6b7bbccjpeg.jpeg') // 线上地址
this.$hevueImgPreview('./img/logo.jpeg') // 本地地址
this.$hevueImgPreview(options)
# 单图预览
this.$hevueImgPreview({
url: 'https://fuss10.elemecdn.com/8/27/f01c15bb73e1ef3793e64e6b7bbccjpeg.jpeg',
})
# 多图预览
this.$hevueImgPreview({
multiple: true, // 开启多图预览模式
nowImgIndex: 1, // 多图预览，默认展示第二张图片
imgList: ['1.png', '2.png', '3.png'], // 需要预览的多图数组
})
|字段
|类型
|默认值
|备注
|url
|String
|无
|预览的图片地址，多图预览时省略
|multiple
|Boolean
|false
|是否多图预览
|nowImgIndex
|Number
|0
|多图预览时默认显示的图片下标
|imgList
|Array
|无
|多图预览时传入的图片数组
|keyboard
|Boolean
|false
|是否开启键盘控制
|clickMaskCLose
|Boolean
|false
|是否可以点击遮罩层关闭
|controlBar
|Boolean
|true
|是否显示控制条及页码
|closeBtn
|Boolean
|true
|是否显示关闭按钮
|arrowBtn
|Boolean
|true
|是否显示左右翻页按钮
对于某些配置，例如开启键盘事件，点击遮罩层关闭，我们可能要全局保持统一，但却需要在每一次调用时重复配置，为了解决这个问题，我们提供了全局配置项，您可以在引入插件的时候，将全局配置项作为第二个参数传入即可，以免再每次调用的时候重复配置。
// main.js
import hevueImgPreview from 'hevueImgPreview'
Vue.use(hevueImgPreview, {
keyboard: true,
clickMaskCLose: true
...
})
如开启键盘控制事件后，相对应功能控制按键如下
|按键
|功能
|w
|放大
|s
|缩小
|a
|上一张
|d
|下一张
|q
|逆时针旋转
|e
|顺时针旋转
|r
|图片复位
|esc
|关闭图片预览
如不考虑兼容性问题，上述的背景颜色均可接收渐变色
组件支持实例化，调用组件将返回组件实例，支持直接通过实例关闭弹窗
const hevueImgPreviewEl = this.$hevueImgPreview(...)
hevueImgPreviewEl.close()
本人前端小白一枚，工作经验较少，所写东西尽量保证没 bug，但性能界面什么的可能没办法做到最优，如果您有什么使用中的建议或意见，欢迎反馈给我，可以加联系方式，也可以直接回复，或者到
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