Heroicons React

Installation

yarn add heroicons-react

npm install heroicons-react

Usage

import React from "react" ; import { Sparkles } from "heroicons-react" ; const App = () => { return < Sparkles /> ; }; export default App;

Icons can be sized - based on height (default: 24)

<Sparkles size={ 42 } />

You can also include the whole icon pack:

import React from "react" ; import * as Icons from "heroicons-react" ; const App = () => { return < Icons.Sparkles /> ; }; export default App;

Available Icons

https://heroicons.com/