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hera-weweb

by weidian-inc
1.1.6 (see all)

A framework for running WeChat applet. （小程序 SDK，小程序转 H5，小程序转安卓、iOS 原生应用、小程序渲染引擎）

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Last Commit

4yrs ago

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11

Package

Dependencies

27

License

BSD-2-Clause

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

Hera

node running dev-platform

Hera 是一个用小程序方式来写跨平台应用的开发框架，使用它可以让你的小程序除了在微信上运行，还可以打包成 Android 、 iOS应用，以及以h5的方式跑在浏览器端

⚠️ 注意：master 分支内容过旧，一些问题在 dev 分支上已经解决了，点我查看构建指南链接 ⚠️

快速体验

安装脚手架

npm i hera-cli -g

初始化项目

hera init projectName

运行于浏览器中：

hera run web

运行于客户端上请参考：快速上手

开发相关

正在做的优化

Todo List

目录

目前该项目源码由以下部分构成：

.
├── README.md
├── android
├── docs
├── h5
└── ios
  • androidios 目录下为小程序API 在客户端上的实现
  • h5 目录下为小程序转换工具：将小程序转换为客户端可以执行的代码
  • docs 目录下为项目文档及主页生成器

特别说明

本项目h5部分的实现参考了微信小程序的框架实现，目前兼容了大部分微信小程序常用的api。hera内置的demo也是直接使用了微信小程序的官方demo并做了一些调整。在此特别感谢微信小程序开发团队。

代码贡献者（按字母排序）

  • Android: 陈卓、廖朋伟、宋士民
  • iOS: 何欣宇、孙宇、王艺桥
  • H5：戴越越、丁俊杰、彭观发

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Licence

BSD License

Copyright (C) 2017, weidian.com

All rights reserved.

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