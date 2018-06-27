Hera 是一个用小程序方式来写跨平台应用的开发框架，使用它可以让你的小程序除了在微信上运行，还可以打包成 Android 、 iOS应用，以及以h5的方式跑在浏览器端
⚠️ 注意：master 分支内容过旧，一些问题在 dev 分支上已经解决了，点我查看构建指南链接 ⚠️
安装脚手架
npm i hera-cli -g
初始化项目
hera init projectName
运行于浏览器中：
hera run web
运行于客户端上请参考：快速上手
目前该项目源码由以下部分构成：
.
├── README.md
├── android
├── docs
├── h5
└── ios
android 和
ios 目录下为小程序API 在客户端上的实现
h5 目录下为小程序转换工具：将小程序转换为客户端可以执行的代码
docs 目录下为项目文档及主页生成器
本项目h5部分的实现参考了微信小程序的框架实现，目前兼容了大部分微信小程序常用的api。hera内置的demo也是直接使用了微信小程序的官方demo并做了一些调整。在此特别感谢微信小程序开发团队。
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