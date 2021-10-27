内容简介

本书是国内第一本系统全面讲解 Webpack 的图书，涵盖了 Webpack 的入门、配置、实战、优化、原理。

第1章教你从0开始学会使用 Webpack；

第2章详细的讲解了 Webpack 提供的常用配置项；

第3章结合实际项目中常见的场景给出最佳实践；

第4章罗列出了各种优化 Webpack 的手段；

第5章剖析了 Webpack 原理以及如何开发 Plugin 和 Loader。

除了深入讲解 Webpack，本书还附带介绍了 ES6、TypeScript、PostCSS、Prepack、离线缓存、单页应用、CDN 等 Web 开发相关的技能。

无论是对 Webpack 一无所知的初学者，还是经验丰富的工程师，相信都能通过本书进一步提高对 Webpack 的理解，让你在 Web 开发中更加熟练的运用 Webpack。

评价

Webpack 凭借强大的功能与良好的使用体验，已经成为目前最流行，社区最活跃的打包工具，是现代 Web 开发必须掌握的技能之一。作者结合自身的实战经验，介绍了 Webpack 的使用与常见优化方法、并深入讲解了 Webpack 原理与架构，相信各阶段的 Webpack 用户都能通过本书得到启发。 -- LeanCloud 联合创始人/CEO 江宏

我手边需要这样一本书，内容涵盖Webpack，或者说涵盖现代前端技术基础、构建与优化的方方面面。如果你已经上手 Webpack，那么本书将带领你进一步学习，真正掌握 Webpack！ -- 陆金所前端架构师、前端外刊评论站长 寸志

版权许可

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