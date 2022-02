hdiff

Human Readable JSON diff.

Diff json objects in a human readable way, each change is wrapped in an object with an $add and/or $del properties.

objects within an array require a name or id property (see below) otherwise, primitives within arrays are diffed as normal.

var hdiff = require('hdiff') var p = hdiff( { foo:[ {name: 'a1' , A: 1 , B: 2 }, {name: 'b2' , A: 1 , B: 2 }, {name: 'c3' , A: 1 , B: 2 }, {name: 'd4' , x: ['A', 'C' , 'B' ]}, ] }, { foo: [ {name: 'a1' , A: 1 , B: 5 }, {name: 'c3' , A: 1 , B: 2 }, {name: 'd4' , x: ['A', 'B' , 'C' ]}, ], bar: {baz: true } }) console.log(p)

outputs:

[ { name: "a1" , A: 1 , B: { $add: 5 , $del: 2 } }, { $add: { name: "d4" , x: [ "A" , "C" , "B" ] } }, { $del: { name: "b2" , A: 1 , B: 2 } }, { name: "c3" , A: 1 , B: 2 } ]

Objects within Arrays

Objects within arrays are diffed specially. It is ambigous if an object within an array has both moved and changed, so this is necessary.

show only the changes.

to filter out the properties that havn't changed var hdiff = require('hdiff')

var p = hdiff( { foo:[ {name: 'a1' , A: 1 , B: 2 }, {name: 'b2' , A: 1 , B: 2 }, {name: 'c3' , A: 1 , B: 2 }, {name: 'd4' , x: ['A', 'C' , 'B' ]}, ] }, { foo: [ {name: 'a1' , A: 1 , B: 5 }, {name: 'c3' , A: 1 , B: 2 }, {name: 'd4' , x: ['A', 'B' ]}, ], bar: {baz: true } }, //UNCHANGED = false on show differences. { unchanged: false }) console.log(p)

outputs:

{foo: [ { B: { $add: 5 , $del: 2 } }, { x: [ {$del: "B" } ] }, { $del: { name: "b2" , A: 1 , B: 2 } } ], bar: {$add: {baz: true }} }

License

MIT