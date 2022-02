Asynchronous HBase client for Node.js, pure JavaScript implementation.

Current State: Full tests on HBase 0.94.0 and 0.94.16

and Java hbase-client

Support HBase Server Versions

0.94.x 0.94.0 0.94.16

0.94.x 0.96.x

0.96.x 0.98.x

If you're use HBase >= 0.96.x, please use hbase-rpc-client which CoffeeScript HBase Implementation with protobuf.

Install

$ npm install hbase-client --save

Run Unit Test

Start local hbase server

$ ./start-local-hbase.sh

If everything go fine, run tests

$ make test

Stop hbase server

$ ./stop-local-hbase.sh

Get Started with CRUD

Create a hbase client through zookeeper:

var HBase = require ( 'hbase-client' ); var client = HBase.create({ zookeeperHosts : [ '127.0.0.1:2181' ], zookeeperRoot : '/hbase-0.94.16' , });

Put a data row to hbase:

client.putRow( 'someTableName' , 'rowkey1' , { 'f1:name' : 'foo name' , 'f1:age' : '18' }, function ( err ) { console .log(err); });

Get the row we put:

client.getRow( 'someTableName' , 'rowkey1' , [ 'f1:name' , 'f1:age' ], function ( err, row ) { console .log(row); });

Delete the row we put:

client.deleteRow( 'someTableName' , 'rowkey1' , function ( err ) { console .log(err); });

Usage

get(table, get, callback) : Get a row from a table

var HBase = require ( 'hbase-client' ); var client = HBase.create({ zookeeperHosts : [ '127.0.0.1:2181' , '127.0.0.1:2182' , ], zookeeperRoot : '/hbase-0.94' , }); var param = new HBase.Get( 'foo' ); param.addColumn( 'f1' , 'name' ); param.addColumn( 'f1' , 'age' ); client.get( 'user' , param, function ( err, result ) { console .log(err); var kvs = result.raw(); for ( var i = 0 ; i < kvs.length; i++) { var kv = kvs[i]; console .log( 'key: `%s`, value: `%s`' , kv.toString(), kv.getValue().toString()); } });

client.getRow(table, row, [ 'f:name' , 'f:age' ], function ( err, row ) { row.should.have.keys( 'f:name' , 'f:age' ); }); client.getRow(table, row, function ( err, row ) { row.should.have.keys( 'f:name' , 'f:age' , 'f:gender' ); }); client.getRow(table, row, '*' , function ( err, row ) { row.should.have.keys( 'f:name' , 'f:age' , 'f:gender' ); });

put(table, put, callback) : Put a row to table

var put = new HBase.Put( 'foo' ); put.add( 'f1' , 'name' , 'foo' ); put.add( 'f1' , 'age' , '18' ); client.put( 'user' , put, function ( err ) { console .log(err); });

client.putRow(table, rowKey, { 'f1:name' : 'foo name' , 'f1:age' : '18' }, function ( err ) { should.not.exists(err); client.getRow(table, rowKey, function ( err, row ) { should.not.exist(err); should.exist(row); row[ 'cf1:name' ].toString().should.equal( 'foo name' ); row[ 'cf1:age' ].toString().should.equal( '18' ); done(); }); });

var del = new Delete(rowkey); del.deleteColumns( 'f' , 'name-t' ); client.delete(table, del, function ( err, result ) { });

var del = new Delete(rowkey); del.deleteFamily( 'f' ); client.delete(table, del, function ( err, result ) { });

var tableName = 'user_search' ; var rowkey = 'rowkeyyyyyy' ; client.deleteRow(tableName, rowkey, function ( err ) { });

var rows = [ 'row1' , 'row2' ]; var columns = [ 'f:col1' , 'f:col2' ]; client.mget(tableName, rows, columns, function ( err, results ) { });

var rows = [{ row : 'rowkey1' , 'f:col1' : 'col_value' }, { row : 'rowkey2' , 'f:col1' : 'col_value' }]; client.mput(tableName, rows, function ( err, results ) { });

var rowKeys = [ 'rowkey1' , 'rowkey2' ]; client.mdelete(tableName, rowKeys, function ( err, results ) { });

Atomic Operations

HBase 0.94 provides two checkAnd* atomic operations.

Atomically checks if a row/family/qualifier value matches the expected value.

If it does, it adds the put.

If the passed value is null, the check is for the lack of column (ie: non-existance)

eg.

var put = new Put( 'rowKey' ); put.add( 'f:col1' , 'value' ); client.checkAndPut(tableName, 'rowKey' , 'f' , 'col1' , 'val1' , put, function ( err, hasPut ) { if (err) { } console .log(hasPut); });

Atomically checks if a row/family/qualifier value matches the expected value.

If it does, it adds the delete.

If the passed value is null, the check is for the lack of column (ie: non-existance)

eg.

var deleter = new Delete( 'rowKey' ); deleter.deleteColumns( 'f' , 'col1' ); client.checkAndDelete(tableName, 'rowKey' , 'f' , 'col1' , null , deleter, function ( err, hasDeleted ) { if (err) { } console .log(hasPut); });

Scan

Scan table and return row key only

Java code:

FilterList filterList = new FilterList({operator: FilterList.Operator.MUST_PASS_ALL}); filterList.addFilter( new FirstKeyOnlyFilter()); filterList.addFilter( new KeyOnlyFilter()); Scan scan = new Scan(Bytes.toBytes( "scanner-row0" )); scan.setFilter(filterList);

Nodejs code:

var filters = require ( 'hbase-client' ).filters; var filterList = new filters.FilterList({ operator : filters.FilterList.Operator.MUST_PASS_ALL}); filterList.addFilter( new filters.FirstKeyOnlyFilter()); filterList.addFilter( new filters.KeyOnlyFilter()); var scan = new Scan( 'scanner-row0' ); scan.setFilter(filterList); client.getScanner( 'user' , scan, function ( err, scanner ) {\ var index = 0 ; var next = function ( numberOfRows ) { scanner.next(numberOfRows, function ( err, rows ) { should.not.exists(err); if (rows.length === 0 ) { index.should.equal( 5 ); return scanner.close(done); } rows.should.length( 1 ); var closed = false ; rows.forEach( function ( row ) { var kvs = row.raw(); var r = {}; for ( var i = 0 ; i < kvs.length; i++) { var kv = kvs[i]; kv.getRow().toString().should.equal( 'scanner-row' + index++); kv.toString().should.include( '/vlen=0/' ); console .log(kv.getRow().toString(), kv.toString()) } }); if (closed) { return scanner.close(done); } next(numberOfRows); }); }; next( 1 ); });

Scan table and return row filtered by single column value

Java code:

byte [] family = Bytes.toBytes( "cf1" ); byte [] qualifier = Bytes.toBytes( "qualifier2" ); FilterList filterList = new FilterList({operator: FilterList.Operator.MUST_PASS_ALL}); filterList.addFilter( new SingleColumnValueFilter(family, qualifier, CompareOp.LESS_OR_EQUAL, Bytes.toBytes( "scanner-row0 cf1:qualifier2" ))); filterList.addFilter( new SingleColumnValueFilter(family, qualifier, CompareOp.GREATER_OR_EQUAL, new BinaryPrefixComparator(Bytes.toBytes( "scanner-" )))); filterList.addFilter( new SingleColumnValueFilter(family, qualifier, CompareOp.NOT_EQUAL, new BitComparator(Bytes.toBytes( "0" ), BitComparator.BitwiseOp.XOR))); filterList.addFilter( new SingleColumnValueFilter(family, qualifier, CompareOp.NOT_EQUAL, new NullComparator())); filterList.addFilter( new SingleColumnValueFilter(family, qualifier, CompareOp.EQUAL, new RegexStringComparator( "scanner-*" )))); filterList.addFilter( new SingleColumnValueFilter(family, qualifier, CompareOp.EQUAL, new SubstringComparator( "cf1:qualifier2" )))); Scan scan = new Scan(Bytes.toBytes( "scanner-row0" )); scan.setFilter(filterList);

Nodejs code:

var filterList = new filters.FilterList({ operator : filters.FilterList.Operator.MUST_PASS_ALL}); var family = 'cf1' ; var qualifier = 'qualifier2' ; filterList.addFilter( new filters.SingleColumnValueFilter(family, qualifier, 'LESS_OR_EQUAL' , 'scanner-row0 cf1:qualifier2' )); filterList.addFilter( new filters.SingleColumnValueFilter(family, qualifier, 'GREATER_OR_EQUAL' , new filters.BinaryPrefixComparator( 'scanner-' ))); filterList.addFilter( new filters.SingleColumnValueFilter(family, qualifier, 'NOT_EQUAL' , new filters.BitComparator( '0' , filters.BitComparator.BitwiseOp.XOR))); filterList.addFilter( new filters.SingleColumnValueFilter(family, qualifier, 'NOT_EQUAL' , new filters.NullComparator())); filterList.addFilter( new filters.SingleColumnValueFilter(family, qualifier, 'EQUAL' , new filters.RegexStringComparator( 'scanner-*' ))); filterList.addFilter( new filters.SingleColumnValueFilter(family, qualifier, 'EQUAL' , new filters.SubstringComparator( 'cf1:qualifier2' ))); var scan = new Scan( 'scanner-row0' ); scan.setFilter(filterList); client.getScanner( 'user' , scan, function ( err, scanner ) {\ });

TODO

support put

support benchmark

benchmark more stable

more stable support delete

support multi actions multi get multi put multi delete

multi actions fail retry

fail retry filters FilterList FirstKeyOnlyFilter KeyOnlyFilter SingleColumnValueFilter

filters

Benchmarks

@see docs/benchmark.md

Authors

Thanks for @haosdent support the test hbase clusters environment and debug helps.

$ git summary project : node-hbase-client repo age : 1 year, 7 months active : 70 days commits : 195 files : 297 authors : 155 fengmk2 79.5% 20 tangyao 10.3% 15 Martin Cizek 7.7% 1 coolme200 0.5% 1 Alsotang 0.5% 1 不四 0.5% 1 Lukas Benes 0.5% 1 Vaclav Loffelmann 0.5%

License

(The MIT License)

Copyright (c) 2013 - 2014 Alibaba Group Holding Limited

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the 'Software'), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.