Get the hash of an object

Install

npm install hash -obj

Usage

import hashObject from 'hash-obj' ; hashObject({ '🦄' : '🌈' }, { algorithm : 'sha1' });

API

object

Type: object

options

Type: object

encoding

Type: 'hex' | 'base64' | 'buffer' | 'latin1' \ Default: 'hex'

Encoding of the returned hash.

algorithm

Type: string \ Default: 'sha512' \ Values: 'md5' 'sha1' 'sha256' 'sha512' etc (Platform dependent)

Don't use 'md5' or 'sha1' for anything sensitive. They're insecure.

