Determine whether a selector contains a pseudo-element.

Installation

npm install --save has-pseudo-element

Usage

var hasPseudoElement = require ( 'has-pseudo-element' ) hasPseudoElement( '.some-selector:after' ) hasPseudoElement( '.some-selector::after' ) hasPseudoElement( '.some-selector' )

License

MIT

Contributing

Fork it Create your feature branch ( git checkout -b my-new-feature ) Commit your changes ( git commit -am 'Add some feature' ) Push to the branch ( git push origin my-new-feature ) Create new Pull Request

Crafted with <3 by John Otander (@4lpine).

This package was initially generated with yeoman and the p generator.