Check if a selector string has an adjacent sibling selector.

Installation

npm install --save has-adjacent-sibling-selector

Usage

var hasAdjacentSiblingSelector = require ( 'has-adjacent-sibling-selector' ) hasAdjacentSiblingSelector( 'li + li' ) hasAdjacentSiblingSelector( 'li > li' )

License

MIT

Contributing

Fork it Create your feature branch ( git checkout -b my-new-feature ) Commit your changes ( git commit -am 'Add some feature' ) Push to the branch ( git push origin my-new-feature ) Create new Pull Request

Crafted with <3 by John Otander (@4lpine).