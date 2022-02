Harmony-proxy shims the new-style new Proxy(target, handler) API via the old-style Proxy.create(handler) API provided by node --harmony-proxies .

See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Old_Proxy_API and https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Proxy

Installation

npm install harmony-proxy

Usage

var Proxy = require ( 'harmony-proxy' );

License

LGPLv3