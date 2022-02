A good reporter to send and log events with winston

Disclaimer

Use v3.* for hapi >= 18

Use v2.* for version prior to hapi v18

Use v1.* for version prior to hapi v17

Installation

$ npm install --save hapi-good-winston

Usage

import { Server } from 'hapi' ; import winston from 'winston' ; import goodWinston from 'hapi-good-winston' ; const logger = winston.createLogger({ level : 'info' , format : winston.format.json(), transports : [ new winston.transports.Console()], }); const server = new Server(); const goodWinstonOptions = { levels : { response : 'debug' , error : 'info' , }, }; const options = { ops : { interval : 1000 , }, reporters : { winston : [goodWinston(logger)], winstonWithLogLevels : [goodWinston(logger, goodWinstonOptions)], winston2 : [ { module : 'hapi-good-winston' , name : 'goodWinston' , args : [logger, goodWinstonOptions], }, ], }, }; server .register({ plugin : require ( 'good' ), options, }) .then( () => { return server.start(); }) .then( () => { console .info( `Server started at ${server.info.uri} ` ); });

License

MIT