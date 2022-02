hapi extension to enable CORS

Enables CORS on all server response, securely from all origins, with access-control-allow-credentials: true .

Example

var Hapi = require ( 'hapi' ) var corsHeaders = require ( 'hapi-cors-headers' ) var server = new Hapi.Server() server.ext( 'onPreResponse' , corsHeaders)

Install

npm install --save hapi-cors-headers

Test

npm test

License

MIT