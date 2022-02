《汉字工具》是四种工具的集合。 Hanzi Tools is a collection of four different tools.

segment - 分词。 Divide text into words.

- 分词。 Divide text into words. pinyinify - 转换汉字为拼音。 Convert Chinese characters to pinyin.

- 转换汉字为拼音。 Convert Chinese characters to pinyin. simplify - 转换简体汉字为繁体汉字。 Convert traditional characters to simplified characters.

- 转换简体汉字为繁体汉字。 Convert traditional characters to simplified characters. traditionalize - 转换繁体汉字为简体汉字。 Convert simplified characters to traditional characters.

- 转换繁体汉字为简体汉字。 Convert simplified characters to traditional characters. tag - 词性标注。 Part-of-speech tagging.

安装 Installation

npm install hanzi-tools

segment

分词。 Divide text into words.

var segment = require( "hanzi-tools" ).segment; segment( "我在青岛市崂山区工作。" ); // [ '我' , '在' , '青岛市' , '崂山区' , '工作' , '。' ]

pinyinify

转换汉字为拼音。 Convert Chinese characters to pinyin.

var pinyinify = require ( "hanzi-tools" ).pinyinify; pinyinify( "转换汉字为拼音。" ) console .log(pinyinify( "你好!你今天吃饭了没?" ));

详细输出 Detailed output

pinyinify( "人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。" , true ) // { // segments: [ '人人' , '生而自由' , ',' , '在' , '尊严' , '和' , '权利' , '上' , '一律平等' , '。' ], // pinyinSegments: [ 'rénrén' , 'shēngérzìyóu' , ',' , 'zài' , 'zūnyán' , 'hé' , 'quánlì' , 'shàng' , 'yīlǜpíngděng' , '.' ], // pinyinSegmentsSyllables: [[ 'rén' , 'rén' ], [ 'shēng' , 'ér' , 'zì' , 'yóu' ], [ ',' ], [ 'zài' ], [ 'zūn' , 'yán' ], [ 'hé' ], [ 'quán' , 'lì' ], [ 'shàng' ], [ 'yī' , 'lǜ' , 'píng' , 'děng' , '.' ]], // pinyin: 'rénrén shēngérzìyóu, zài zūnyán hé quánlì shàng yīlǜpíngděng.' // }

simplify

转换简体汉字为繁体汉字。 Convert traditional characters to simplified characters.

var simplify = require ( "hanzi-tools" ).simplify; simplify( "有朋自遠方來,不亦樂乎?" );

traditionalize

转换繁体汉字为简体汉字。 Convert simplified characters to traditional characters.

var traditionalize = require ( "hanzi-tools" ).traditionalize; traditionalize( "起来!不愿做奴隶的人们! 把我们的血肉,筑成我们新的长城!" );

tag

词性标注。 Part-of-speech tagging.

var tag = require( "hanzi-tools" ).tag; tag( "你是我最喜欢的人。" ); // [ { word: '你' , tag: 'r' }, // { word: '是' , tag: 'v' }, // { word: '我' , tag: 'r' }, // { word: '最' , tag: 'd' }, // { word: '喜欢' , tag: 'v' }, // { word: '的' , tag: 'uj' }, // { word: '人' , tag: 'n' }, // { word: '。' , tag: 'x' } ]

词性编码表 Part-of-speech codes