A Hankaku-Zenkaku translator in JavaScript.

SYNOPSIS

FUNCTIONAL INTERFACE

All functions are under the HanZenKaku namespace.

HanZenKaku .h2z ( 'コガイダン' ); HanZenKaku .z2h ( 'コガイダン' ); HanZenKaku .hw2fw ( 'dankogai' ); HanZenKaku .fw2hw ( 'dankogai' ); HanZenKaku .fs2hs ( 'dan kogai' ); HanZenKaku .hs2fs ( 'dan kogai' ); HanZenKaku .h2k ( 'こがいだん' ); HanZenKaku .k2h ( 'コガイダン' );

OO INTERFACE

If your environment supports ECMASCript 5, `String.prototype' is exteneded as follows:

'コガイダン' .toZenkaku(); // HanZenKaku.h2z( 'コガイダン' ) 'コガイダン' .toHankaku(); // HanZenKaku.z2h( 'コガイダン' ) 'dankogai' .toFullwidth(); // HanZenKaku.hw2fw( 'dankogai' ) 'dankogai' .toHalfwidth(); // HanZenKaku.fw2hw( 'dankogai' ) 'dan kogai' .toHalfwidthSpace(); // HanZenKaku.fs2hs( 'dan kogai' ) 'dan kogai' .toFullwidthSpace(); // HanZenKaku.hs2fs( 'dan kogai' ) 'こがいだん' .toKatakana(); // HanZenKaku.h2k( 'こがいだん' ) 'コガイダン' .toHiragana(); // HanZenKaku.k2h( 'コガイダン' )

This is more convenient than the functional version since you can take advantage of the method chain like:

'dan kogai' .toHalfwidth().toHalfwidthSpace();