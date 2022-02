Hangul.js는 한글로 이루어진 문장의 자음과 모음을 분리하는 자바스크립트 라이브러리입니다. 자모 분리 또는 초성 검색에 사용할 수 있습니다.

설치 및 사용방법

npm install hangul-js

const Hangul = require ( 'hangul-js' );

TypeScript

npm install hangul-js

import * as Hangul from 'hangul-js' ;

일반 웹 페이지

웹 페이지에서 사용하려면 hangul.js 파일을 <script> 태그를 이용하여 삽입합니다. AMD 패턴으로 불러올 수도 있습니다.

< script src = "hangul.js" type = "text/javascript" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/hangul-js" type = "text/javascript" > </ script >

자바스크립트 코드에서 전역에 노출된 Hangul이라는 객체를 통해 접근할 수 있습니다.

Hangul

명세

Hangul.disassemble(str:string, grouped:boolean = false) 은 문자열 str 에 있는 한글을 자음/모음으로 분리하여 문자들의 배열로 돌려줍니다. 이 때 한글이 아닌 문자는 그대로 반환됩니다. Hangul.d 처럼 짧은 이름으로 사용할 수도 있습니다.

Hangul.disassemble( '가나다' ); Hangul.disassemble( 'ab가c' ); Hangul.disassemble( 'ab@!23X.' );

같은 홑낱자로 이루어진 겹낱자는 분리되지 않습니다.

Hangul.disassemble( 'ㄲ' );

다른 홑낱자로 이루어진 겹낱자는 분리됩니다.

Hangul.disassemble( 'ㄳ' ); Hangul.disassemble( 'ㅚ' );

추가적으로 grouped 옵션을 true 로 설정하여 문자열의 각 글자별로 따로 분리할 수 있습니다.

Hangul.d( '매드캣MK2' , true );

윈도우에서 두벌식 키보드로 주어진 문자열을 입력할 때 누르는 키들의 배열이라고 생각하면 쉽습니다.

Hangul.assemble(arr:string[]) 는 한글 자음/모음들의 배열 arr 을 인자로 받아 이를 조합한 문자열을 돌려줍니다. 이 때 한글이 아닌 문자는 그대로 반환됩니다. Hangul.a 처럼 짧은 이름으로 사용할 수도 있습니다.

Hangul.assemble([ 'ㄱ' , 'ㅏ' , 'ㄴ' , 'ㅏ' , 'ㄷ' , 'ㅏ' ]); Hangul.assemble([ 'a' , 'b' , 'ㄱ' , 'ㅏ' , 'c' ]); Hangul.assemble([ 'a' , 'b' , '@' , '!' , '2' , '3' , 'X' , '.' ]);

이 경우에도 두벌식 키보드에서 주어진 키들을 누를 때 만들어지는 문자열을 돌려준다고 생각하면 쉽습니다.

Hangul.assemble([ 'ㅗ' , 'ㅐ' ]); Hangul.assemble([ 'ㄹ' , 'ㅂ' , 'ㅅ' ]);

Hangul.disassemble 함수와 역함수 관계가 아님에 주의하세요.

Hangul.a(Hangul.d( '옽ㅏ' ));

Hangul.search(a:string, b:string) 는 문자열 a 가 문자열 b 를 포함하는지 검사합니다. 이때 포함관계는 '두벌식 키보드 기준으로 a문자열을 입력할 때 누르는 키들의 배열이 b문자열을 입력할 때 누르는 키들의 배열을 포함한다'로 정의합니다. 반환값이 0보다 크거나 같다면 포함합니다.

Hangul.search( '달걀' , '닭' ); Hangul.search( '달걀' , '알' );

indexOf 함수와 다릅니다.

let a = '도우미' , b = '도움' ; a.indexOf(b); Hangul.search(a, b);

실제 사용할 때에는 하나의 단어를 여러개의 문자열과 비교하므로 Hangul.Searcher 를 사용하는게 편합니다. 내부적으로 한번만 자모 분리를 수행하므로 효율적입니다.

let searcher = new Hangul.Searcher( '닭' ); searcher.search( '달걀' ); searcher.search( '달구지' ); searcher.search( '달무리' );

Hangul.rangeSearch(a:string, b:string) 는 a 문자열에서 b 문자열을 모두 찾고 일치하는 범위를 a 문자열 상의 인덱스로 돌려줍니다. 만약 b 문자열을 찾지 못했다면 빈 배열을 돌려줍니다. 검색 시스템에서 일치하는 부분을 강조하려고 할 때 유용합니다.

let a = '간장공장공장장' , b = '공장' ; Hangul.rangeSearch(a, b);

기타 한글 관련 함수

이하 함수들은 인자로 문자를 받습니다. 자바스크립트에서는 문자 타입이 없으므로 문자열로 대체합니다. 길이가 2 이상인 문자열의 경우 첫 한글자에 대해 판단합니다.

주어진 문자가 완성된 한글인지 아닌지 판단합니다. 완성된 한글이란 유니코드로 '가'(0xAC00) ~ '힣'(0xD7A3) 사이에 있는 문자를 말합니다. 'ㄱ', 'ㅙ' 등은 완성된 한글이 아닙니다. Hangul.isCompleteAll(str) 형태로 str 의 모든 문자가 완성된 한글인지 판단할 수 있습니다.

주어진 문자가 자음인지 판단합니다. Hangul.isCosonantAll(str) 형태로 str 의 모든 문자가 자음인지 판단할 수 있습니다.

주어진 문자가 모음인지 판단합니다. Hangul.isVowelAll(str) 형태로 str 의 모든 문자가 모음인지 판단할 수 있습니다.

주어진 문자가 초성으로 쓰일 수 있는지 판단합니다. 'ㄲ'은 초성으로 쓰일 수 있지만 'ㄳ'는 초성으로 쓰일 수 없습니다. Hangul.isChoAll(str) 형태로 str 의 모든 문자가 초성인지 판단할 수 있습니다.

주어진 문자가 종성으로 쓰일 수 있는지 판단합니다. 'ㄲ'은 종성으로 쓰일 수 있지만 'ㄸ'는 종성으로 쓰일 수 없습니다. Hangul.isJongAll(str) 형태로 str 의 모든 문자가 종성인지 판단할 수 있습니다.

주어진 문자가 자음으로 끝나는지 판단합니다. 받침이 있거나 자음 하나가 인자로 주어지면 true 를 아닌 경우 false 를 반환합니다. 한글이 아닌 경우는 false 를 반환합니다. 은/는 이/가 구분에 사용할 수 있습니다.

주어진 문자가 t(타겟)으로 끝나는지 판단합니다. t로 끝나면 true 를 아닌 경우 false 를 반환합니다. 로/으로 구분에 사용할 수 있습니다.

예제

여기에 주어진 문장에서 예사소리(ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ)와 거센소리(ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ)를 된소리(ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ)로 바꾸는 예제가 준비되어 있습니다.

핵심 코드는 다음과 같습니다.

let input = '아버지가 방에 들어가신다' function stronger ( x ) { if (x == 'ㄱ' || x == 'ㅋ' ) return 'ㄲ' ; if (x == 'ㄷ' || x == 'ㅌ' ) return 'ㄸ' ; if (x == 'ㅂ' || x == 'ㅍ' ) return 'ㅃ' ; if (x == 'ㅅ' ) return 'ㅆ' ; if (x == 'ㅈ' || x == 'ㅊ' ) return 'ㅉ' ; return x; } console .log(Hangul.a(Hangul.d(input).map(stronger)));

테스트 및 기여