「漢字標準格式」是一個集「語意樣式標準化」「文字設計」「高階排版功能」三大概念的Sass/Stylus、JavaScript排版框架。其專為漢字網頁提供的美觀而標準化的環境，不僅符合傳統閱讀習慣、更為螢幕閱讀提供了既成標準，得以完整解決現今漢字網頁設計的排版需求。
「漢字標準格式」完整支援繁體中文、簡體中文及日文等三個採用漢字的語言文字。
npm install --save han-css
bower install --save Han
gem install 'hanzi-rails'（詳細說明）
「漢字標準格式」提供多項定製功能，可經由變數設定、模組引用等方式定製專屬的樣式表。詳情請見使用手冊。
若毋須特別定製，你也可以直接使用以預設値編譯的CDN外連樣式表、腳本及網頁字體，以求高速下載及快取。此服務由cdnjs.com提供。
<link rel="stylesheet" media="all" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Han/3.3.0/han.min.css">
腳本，
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Han/3.3.0/han.min.js"></script>
Web字體，
//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Han/3.3.0/font/han.woff
//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Han/3.3.0/font/han.otf
han.min.css（或使用Sass/Stylus匯入）。
han.min.js，並在
<html>元素標籤上加入類別
han-init以啓用DOM-ready渲染。
「漢字標準格式」具低耦合、高度語意化等特性，樣式表與腳本各司其職、相互依賴性極低，並有多級樣式回退（fallback），故可依需求選用腳本。
sudo npm install -g livescript）
下列清單展示了部分常用的開發指令，
sudo npm install
npm start或
gulp dev（包含本機運行及自動編譯）
gulp build
han.jsAPI：
gulp test（PhantomJS）
sudo npm update && gulp dep
「漢字標準格式」版本：v3.3.0
本頁最後修改於：2016-3-19 00:11（UTC+8）