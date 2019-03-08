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漢字標準格式

「漢字標準格式」是一個集「語意樣式標準化」「文字設計」「高階排版功能」三大概念的Sass/Stylus、JavaScript排版框架。其專為漢字網頁提供的美觀而標準化的環境，不僅符合傳統閱讀習慣、更為螢幕閱讀提供了既成標準，得以完整解決現今漢字網頁設計的排版需求。

「漢字標準格式」完整支援繁體中文、簡體中文及日文等三個採用漢字的語言文字。

檢視範例測試頁

安裝

NPM npm install --save han-css

Bower bower install --save Han

Rails gem install 'hanzi-rails' （詳細說明）

定製

「漢字標準格式」提供多項定製功能，可經由變數設定、模組引用等方式定製專屬的樣式表。詳情請見使用手冊。

使用CDN文件

若毋須特別定製，你也可以直接使用以預設値編譯的CDN外連樣式表、腳本及網頁字體，以求高速下載及快取。此服務由cdnjs.com提供。

< link rel = "stylesheet" media = "all" href = "//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Han/3.3.0/han.min.css" >

腳本，

< script src = "//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Han/3.3.0/han.min.js" > </ script >

Web字體，

WOFF //cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Han/3.3.0/font/han.woff

OTF //cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Han/3.3.0/font/han.otf

使用方式

在網頁所有樣式表前引用經編譯的 han.min.css （或使用Sass/Stylus匯入）。 依需求選用腳本 han.min.js ，並在 <html> 元素標籤上加入類別 han-init 以啓用DOM-ready渲染。 或依需求定製渲染方式，詳見使用手冊。

可選用的腳本

「漢字標準格式」具低耦合、高度語意化等特性，樣式表與腳本各司其職、相互依賴性極低，並有多級樣式回退（fallback），故可依需求選用腳本。

常見問題

瀏覽器支援

Chrome（最新版）

Edge（最新版）

Firefox（最新版）

Firefox ESR+

Internet Explorer 11

Opera（最新版）

Safari 9

開發需求與指令

Node.js

LiveScript 1.4.0（ sudo npm install -g livescript ）

下列清單展示了部分常用的開發指令，

安裝需要的開發模組： sudo npm install

啓動開發環境： npm start 或 gulp dev （包含本機運行及自動編譯）

或 （包含本機運行及自動編譯） 編譯發布文件： gulp build

測試 han.js API： gulp test （PhantomJS）

API： （PhantomJS） 更新依賴模組： sudo npm update && gulp dep

「漢字標準格式」版本：v3.3.0

本頁最後修改於：2016-3-19 00:11（UTC+8）