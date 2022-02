HammerSlider touch

Check out the demo

Yet another touch slider. Yada yada yada...

HammerSlider is a lightweight slider with infinite carousel and rewind features. Comes with customizable settings and its own API for extensibility.

Works with Mousedrag Events, Touch Events, Pointer Events and IE10 Pointer Events.

Only 8.6k minified. ~3.3k with Gzip.

IE10+ compatible.

Library agnostic. If jQuery is available, it will register itself as a plugin.

API and callback functions for extensibility.

Animates with CSS3 transforms and requestAnimationFrame for smooth sliding.

Install

$ npm install hammer-slider

Kit

hammerslider.min.js - production script (requestAnimationFrame polyfill included)

- production script (requestAnimationFrame polyfill included) hammerslider.required.css - required styles for proper functioning

Usage

HTML markup:

< div class = "c-slider" id = "hammer-slider" > < div class = "c-slider__container" > < div class = "c-slider__slide" > ... </ div > < div class = "c-slider__slide" > ... </ div > < div class = "c-slider__slide" > ... </ div > </ div > </ div >

JavaScript:

const slider = HammerSlider( document .getElementById( 'hammer-slider' ));

Or JavaScript + jQuery:

$( '#hammer-slider' ).HammerSlider();

You may place anything you want within the slides.

Settings

HammerSlider accepts an object as an optional second parameter. Default settings are:

{ slideSpeed : 50 , touchSpeed : 50 , startSlide : 0 , slideShow : false , slideInterval : 5000 , stopAfterInteraction : true , rewind : false , mouseDrag : false , minimumDragDistance : 30 , dragThreshold : 10 , cssPrefix : 'c-slider' , dots : false , dotContainer : undefined , slideContainer : undefined , beforeSlideChange : undefined , afterSlideChange : undefined , onSetup : undefined }

API

HammerSlider exposes a set of functions upon setup that can be used to control the slider externally:

next(); prev(); stop(); start(); getActiveSlideNr(); moveTo(number, speed); setupSlider(number);

Examples

JavaScript

const slider = HammerSlider( document .getElementById( 'hammer-slider' ), { slideSpeed : 60 , slideShow : true , slideInterval : 4000 , dots : true , mouseDrag : true , beforeSlideChange : ( targetSlide ) => { console .log( 'Changing to slide number: ' + targetSlide); } }); document .getElementById( 'next-btn' ).addEventListener( 'click' , slider.next, false );

JavaScript + jQuery

const slider = $( '#hammer-slider' ).HammerSlider({ slideSpeed : 60 , slideShow : true , slideInterval : 4000 , dots : true , mouseDrag : true , beforeSlideChange : ( targetSlide ) => { console .log( 'Changing to slide number: ' + targetSlide); } }); $( '#next-btn' ).on( 'click' , slider.data( 'HammerSlider' ).next);

License

MIT license