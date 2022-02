HALSON

The HAL+JSON Resource Object.

Version

3.0.0

Installation

npm install halson --save

Bower

bower install halson --save

Example

var halson = require ( 'halson' ); var embed = halson({ title : "joyent / node" , description : "evented I/O for v8 javascript" }) .addLink( 'self' , '/joyent/node' ) .addLink( 'author' , { href : '/joyent' , title : 'Joyent' }); var resource = halson({ title : "john doe" , username : "doe" , emails : [ "john.doe@example.com" , "doe@example.com" ] }) .addLink( 'self' , '/doe' ) .addEmbed( 'starred' , embed); console .log(resource.title); console .log(resource.emails[ 0 ]); console .log(resource.getLink( 'self' )); console .log(resource.getEmbed( 'starred' )); console .log( JSON .stringify(resource));

API

Create a new HAL+JSON Resource Object.

data (optional): Initial data as serialized string or Object.

var resource = halson(); var resource = halson( '{title:"Lorem Ipsum",_links:{self:{href:"/ipsum"}}' ); resource = halson({ _links : { self : { href : { "/ipsum" } } }, title : "Lorem Ipsum" }); var resourceX = halson(resource); console .log(resource === resourceX);

List all link relations.

var data = { _links : { self : { href : '/doe' }, related : [ { href : 'http://doe.com' }, { href : 'https://twitter.com/doe' } ] } } var resource = halson(data); console .log(resource.listLinkRels());

var data = { _embedded : { starred : { _links : { self : { href : '/joyent/node' } } title : "joyent / node" , description : "evented I/O for v8 javascript" } } } var resource = halson(data); console .log(resource.listEmbedRels());

Get all links with relation rel .

rel (required): Relation name.

(required): Relation name. filterCallback (optional): Function used to filter array of links. doc

(optional): Function used to filter array of links. doc begin , end (optional): slice filtered links. doc

var twitterLinks = resource.getLinks( 'related' , function ( item ) { return item.name === "twitter" ; });

Get first link with relation rel .

rel (required): Relation name.

(required): Relation name. filterCallback (optional): Function used to filter array of links. doc

(optional): Function used to filter array of links. doc default (optional): Default value if the link does not exist.

var firstRelatedLink = resource.getLink( 'related' );

Get all embedded resources with relation rel .

rel (required): Relation name.

(required): Relation name. filterCallback (optional): Function used to filter array of embeds. doc

(optional): Function used to filter array of embeds. doc begin , end (optional): slice filtered links. doc

var embeds = resource.getEmbeds( 'starred' );

Get first embedded resource with relation rel .

rel (required): Relation name.

(required): Relation name. filterCallback (optional): Function used to filter array of embeds. doc

(optional): Function used to filter array of embeds. doc default (optional): Default value if the link does not exist.

var nodeProject = resource.getEmbed( 'starred' , function ( embed ) { return embed.getLink( 'self' , {}).href === '/joyent/node' ; });

Add a link with relation rel .

rel (required): Relation name.

(required): Relation name. link (required): Link to be added (string or Object).

resource .addLink( 'related' , 'http://doe.com' ) .addLink( 'related' , { href : 'https://twitter.com/doe' , name : 'twitter' });

Add a nested resource with relation rel .

rel (required): Relation name.

(required): Relation name. embed (required): Resource to be embedded (Object or HALSONResource).

var embed = { _links : { self : { href : '/joyent/node' } }, title : "joyent / node" } resource.addEmbed( 'starred' , embed);

Add a nested resource with relation rel .

rel (required): Relation name.

(required): Relation name. index (required): Index number where embed will be inserted

(required): Index number where embed will be inserted embed (required): Resource to be embedded (Object or HALSONResource).

var embed = { _links : { self : { href : '/joyent/node' } }, title : "joyent / node" }; resource.addEmbed( 'starred' , embed); var embed2 = { _links : { self : { href : '/joyent/node' } }, title : "joyent / node" }; resource.insertEmbed( 'starred' , 0 , embed2);

Remove links with relation rel . If filterCallback is not defined, all links with relation rel will be removed.

rel (required): Relation name.

(required): Relation name. filterCallback (optional): Function used to filter array of links. doc

resource.removeLinks( 'related' , function ( link ) { return link.name === "twitter" ; });

Remove embedded resources with relation rel . If filterCallback is not defined, all embeds with relation rel will be removed.

rel (required): Relation name.

(required): Relation name. filterCallback (optional): Function used to filter array of links. doc