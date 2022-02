HaikunatorJS

Generate Heroku-like random names to use in your node applications.

Installation

npm install --save haikunator

Usage

Haikunator is pretty simple.

var Haikunator = require ( 'haikunator' ) var haikunator = new Haikunator() var customHaikunator = new Haikunator({ adjectives : [ 'custom' , 'adjectives' ], nouns : [ 'custom' , 'nouns' ], seed : 'custom-seed' , defaults : { tokenLength : 8 , tokenChars : 'HAIKUNATOR' , }, }) haikunator.haikunate() haikunator.haikunate({ tokenLength : 6 }) haikunator.haikunate({ tokenHex : true }) haikunator.haikunate({ tokenChars : 'HAIKUNATE' }) haikunator.haikunate({ tokenLength : 0 }) haikunator.haikunate({ delimiter : '.' }) haikunator.haikunate({ tokenLength : 0 , delimiter : ' ' }) haikunator.haikunate({ tokenLength : 0 , delimiter : '' })

Options

The following options are available:

var Haikunator = require ( 'haikunator' ) var haikunator = new Haikunator({ adjectives : [ 'custom' , 'adjectives' ], nouns : [ 'custom' , 'nouns' ], seed : 'custom-seed' , defaults : { delimiter : '-' , tokenLength : 4 , tokenHex : false , tokenChars : '0123456789' , }, }) haikunator.haikunate({ delimiter : '-' , tokenLength : 4 , tokenHex : false , tokenChars : '0123456789' , })

If tokenHex is true, any tokens specified in tokenChars are ignored

Contributing

Everyone is encouraged to help improve this project. Here are a few ways you can help:

Report bugs

Fix bugs and submit pull requests

Write, clarify, or fix documentation

Suggest or add new features

Other Languages

Haikunator is also available in other languages. Check them out: