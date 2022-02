a Zopfli plugin for gulp, based on node-zopfli.

Install

npm install --save-dev gulp-zopfli

##Options

format String

Choose an output format, you can choose between gzip , zlib or deflate . Defaults to gzip.

zopfli({ format : 'zlib' })

append Boolean

Appends .gz , .zz or .deflate file extension if true depending on the format chosen. Defaults to true.

zopfli({ append : true })

threshold String|Number|Boolean

Minimum size required to compress a file. Defaults to false.

zopfli({ threshold : '1kb' })

zopfli({ threshold : 1024 })

zopfli({ threshold : true })

zopfliOptions Object

Options object to pass through to node-zopfli. See node-zopfli documentation for more information.

{ verbose : false , verbose_more : false , numiterations : 15 , blocksplitting : true , blocksplittinglast : false , blocksplittingmax : 15 };

Examples

var gulp = require ( "gulp" ); var zopfli = require ( "gulp-zopfli" ); gulp.task( "compress" , function ( ) { gulp.src( "./dev/scripts/*.js" ) .pipe(zopfli()) .pipe(gulp.dest( "./public/scripts" )); }); gulp.task( "default" , function ( ) { gulp.run( "compress" ); });

Credit

This plugin is based on gulp-gzip.