Convert images to WebP

Supports PNG, JPEG, TIFF, WebP.

Install

$ npm install

Usage

const gulp = require ( 'gulp' ); const webp = require ( 'gulp-webp' ); gulp.task( 'default' , () => gulp.src( 'src/image.jpg' ) .pipe(webp()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )) );

API

Note that unsupported files are ignored.

See the imagemin-webp options.

License

MIT © Sindre Sorhus