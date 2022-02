Compile *.vue component files using vueify without Browserify. This plugin is useful for Electron apps, because Browserify and webpack are overkill for Electron apps.

For developing non-Electron apps, in other words normal web apps, this plugin is not necessary in most cases. Instead, just use webpack+vue-loader or Browserify+vueify directly in your gulpfile.js .

Installation

npm install gulp-vueify --save-dev

Typically you will also have to do:

npm install vueify-insert-css babel-core babel-plugin-transform-runtime babel-preset-es2015 --save-dev

Usage

var vueify = require ( 'gulp-vueify' ); gulp.task( 'vueify' , function ( ) { return gulp.src( 'components/**/*.vue' ) .pipe(vueify()) .pipe(gulp.dest( './dist' )); });

API

config