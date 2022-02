Gulp plugin to append version from package.json to static file url to avoid caching.

Have package.json file in your project root folder with version field.

Usage

In gulp task:

var versionAppend = require( 'gulp-version-append' ); ... .pipe(versionAppend(extensionsArray[, options])) ...

extensionsArray - is an array of extensions that require version to be appended, e.g. ['html', 'js', 'css'] options - optional config object for custom params. options.versionFile - path to json file that contains version in case you're need to use different file instead of package.json (path should be relative to application root folder) options.appendType - override appending version with timestamp or short "guid" based on date (actually it's a date that counted from the beginning of current year in HEX). Possible values 'version','timestamp','guid', defaults to 'version'

In html code:

< script src = "/js/scriptname.js?v=@version@" > </ script >

package.json:

{ "name" : "my-app" , "version" : "0.0.1" }

result:

< script src = "/js/scriptname.js?v=0.0.1" > </ script >

Example

var gulp = require ( 'gulp' ), $ = require ( 'gulp-load-plugins' )(), path = require ( 'path' ); gulp.task( 'html' , function ( ) { return gulp.src(path.join(__dirname, '*.html' )) .pipe($.versionAppend([ 'html' , 'js' , 'css' ])) .pipe($.minifyHtml()); });

{ "version" : "0.0.1" } var gulp = require ( 'gulp' ), $ = require ( 'gulp-load-plugins' )(), path = require ( 'path' ); gulp.task( 'html' , function ( ) { return gulp.src(path.join(__dirname, '*.html' )) .pipe($.versionAppend([ 'html' , 'js' , 'css' ], { appendType : 'guid' , versionFile : 'version.json' })) .pipe($.minifyHtml()); });

Thanks

Many thanks to @bustardcelly and his gulp-rev-append (https://github.com/bustardcelly/gulp-rev-append/) plugin that was taken as an example for this plugin.

Another plugin? Why?