Append unique string or md5 hash to paths in html files to force refresh - remove users cache app.js -> app_8j3d7a4f.js

Supported script and link tags with src or href attributes.

Install

$ npm install --save-dev gulp-uncache

##Effect

Before: < script src = "app.js" > </ script > < link rel = "stylesheet" href = "style.css" /> After: < script src = "app.js?1401482624657" > </ script > < link rel = "stylesheet" href = "style_46fa2c8d60.css" />

##Options

###append

Type String

default: time

String to append or one from:

time - append actual time stamp

hash - append md5 hash of file (prevent unnecessary refreshing file) need correct srcDir & distDir

###rename

Type Boolean

default: false

If set to true rename file otherwise append string as url query string

###srcDir

Type String

default: ./

Path to dir with source files. (Used only when rename:true , or append:'hash' )

###distDir

Type String

default: ./

Path to dir where renamed files will be saved. (Used only when rename:true )

###template

Type String

default {{path}}{{name}}_{{append}}.{{extension}}

Template for replace (Hogan.js). Available variables: path , name , append , extension

###srcFileMap

Type Function

Parameters: fileName

Function for transforming src file path At default returns path.join(config.srcDir, fileName);

##Inline options You can set options inline that way: (omit quotes sign)

Examples

Basic

#####gulpfile.js

var gulp = require ( 'gulp' ); var uncache = require ( 'gulp-uncache' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( 'src/index.html' ) .pipe(uncache({ append : 'hash' , rename : true , srcDir : 'src' , distDir : 'dist' })) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

#####src/index.html

< html > < head lang = "en" > < meta charset = "UTF-8" > < title > </ title > < link rel = "stylesheet" href = "style.css" /> </ head > < body > < script src = "js/file.js" > </ script > </ body > </ html >

#####dist/index.html

< html > < head lang = "en" > < meta charset = "UTF-8" > < title > </ title > < link rel = "stylesheet" href = "style_46fa2c8d60.css" /> </ head > < body > < script src = "js/file.js?46fa2c8d60" > </ script > </ body > </ html >

With other plugins

#####gulpfile.js

var gulp = require ( 'gulp' ); var usemin = require ( 'gulp-usemin' ); var uncache = require ( 'gulp-uncache' ); gulp.task( 'default' , function ( ) { return gulp.src( 'src/index.html' ) .pipe(usemin({ js : [] })) .pipe(uncache()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )); });

#####src/index.html

< script src = "js/file1.js" > </ script > < script src = "js/file2.js" > </ script > < script src = "js/file3.js" > </ script >

#####dist/index.html

< script src = "lib.js?1401393153336" > </ script >

To do

'uncache' for all sources in files without <!--uncache--> tags

tags support css images (e.g. for often changing css sprites image)

Changelog

#####0.4.0-beta1

#####0.2.3

option template

#####0.2.2

inline options

fixed parsing regexp

#####0.2.0

option rename

option append hash

allow both ' and " in tags

#####0.1.3

added append option

#####0.1.2

fixed multi line blocks

fixed parsing lines with attributes

skipping incorrect tags

log info and errors

#####0.1.1

initial release

License

MIT © Maciej Dudziński