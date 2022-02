Gulp plugin to use UglifyCSS.

Install

npm install --save gulp-uglifycss

Usage

var uglifycss = require ( 'gulp-uglifycss' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { gulp.src( './styles/**/*.css' ) .pipe(uglifycss({ "maxLineLen" : 80 , "uglyComments" : true })) .pipe(gulp.dest( './dist/' )); });

Options

No specific options. You can use all the UglifyCSS options.