Information

A gulp plugin for very fast TypeScript compilation. This plugin works by

keeping a compiler alive to improve speed (at the cost of memory)

always recompiling the smallest set of files possible

Usage

var tsb = require ( 'gulp-tsb' ); var compilation = tsb.create({ target : 'es5' , module : 'commonjs' , declaration : false }); gulp.task( 'build' , function ( ) { return gulp.src( 'src/**/*.ts' ) .pipe(compilation()) .pipe(gulp.dest( '' )); });

Options

The options are the same as the standard TypeScript compiler option.