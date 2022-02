Deprecated

Deprecated as Traceur is unmaintained. Check out gulp-babel instead.

Traceur is a JavaScript.next to JavaScript-of-today compiler

Issues with the output should be reported on the Traceur issue tracker.

Install

$ npm install

Usage

const gulp = require ( 'gulp' ); const traceur = require ( 'gulp-traceur' ); gulp.task( 'default' , () => gulp.src( 'src/app.js' ) .pipe(traceur()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )) );

API

See the Traceur options.

options

modules

Type: string

Default: commonjs

Values: See traceur modules option

By default, gulp-traceur treats all files as modules. This allows use of the export , module and import syntax. In this way the transformer can be used to compile ES2015 for AMD or Node.js environments.

Absolute path to the Traceur runtime.js file.

Source Maps

Use gulp-sourcemaps like this:

const gulp = require ( 'gulp' ); const sourcemaps = require ( 'gulp-sourcemaps' ); const traceur = require ( 'gulp-traceur' ); const concat = require ( 'gulp-concat' ); gulp.task( 'default' , () => gulp.src( 'src/*.js' ) .pipe(sourcemaps.init()) .pipe(traceur()) .pipe(concat( 'all.js' )) .pipe(sourcemaps.write( '.' )) .pipe(gulp.dest( 'dist' )) );

License

MIT © Sindre Sorhus