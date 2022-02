Create tarball from files

Install

$ npm install

Usage

const gulp = require ( 'gulp' ); const tar = require ( 'gulp-tar' ); const gzip = require ( 'gulp-gzip' ); exports.default = () => ( gulp.src( 'src/*' ) .pipe(tar( 'archive.tar' )) .pipe(gzip()) .pipe(gulp.dest( 'dist' )) );

API

filename

Type: string

Filename for the output tar archive.

options

Type: object