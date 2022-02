sync for dependency tasks of gulp.task method

this is not gulp plugin

Install

$ npm install --save-dev gulp-sync

Usage

sync

var gulp = require ( 'gulp' ); var gulpsync = require ( 'gulp-sync' )(gulp); gulp.task( 'default' , gulpsync.sync([ 'a' , 'b' , 'c' ]));

var gulp = require ( 'gulp' ); var gulpsync = require ( 'gulp-sync' )(gulp); gulp.task( 'default' , gulpsync.sync([ 'a' , [ 'b-1' , 'b-2' ], [ 'c-1' , [ 'c-2-1' , 'c-2-2' ] ] ]));

async

var gulp = require ( 'gulp' ); var gulpsync = require ( 'gulp-sync' )(gulp); gulp.task( 'default' , gulpsync.async([ 'a' , 'b' , 'c' ]));

var gulp = require ( 'gulp' ); var gulpsync = require ( 'gulp-sync' )(gulp); gulp.task( 'default' , gulpsync.async([ 'a' , [ 'b-1' , 'b-2' ], [ 'c-1' , [ 'c-2-1' , 'c-2-2' ] ] ]));

mix and multiple

if you need run multiple, method will required 2nd parameter. that must be unique.

2nd parameter is no longer required.

var gulp = require ( 'gulp' ); var gulpsync = require ( 'gulp-sync' )(gulp); gulp.task( 'debug' , gulpsync.async([ 'a' , [ 'b' , 'c' ]])); gulp.task( 'release' , gulpsync.sync([[ 'c' , 'd' ], 'e' ])); gulp.task( 'test' , gulpsync.sync([ 'debug' , 'f' , 'g' ])); gulp.task( 'default' , [ 'debug' ]);

API

tasks

Type: Array of String

task name list. required.

name

Type: String

Default: sync group + count

prefix of generated task name

for instance you can use this parameter for checking the validation

License

MIT