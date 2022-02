Optimizing SVG vector graphics files with Gulp

A thin wrapper around svgo for Gulp. Will pass-through any non-svg files unaltered so you can use in conjuction with other image optimzation tools if you don't want a separate task for different file formats.

Install

$ npm install

Usage

const gulp = require ( 'gulp' ); const svgo = require ( 'gulp-svgo' ); gulp.task( 'images' , () => { return gulp.src( 'src/img/*' ) .pipe(svgo()) .pipe(gulp.dest( 'dest/img' )); });

Options

Options are passed directly to svgo instance.