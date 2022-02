Gulp Surge

The Gulp plugin for Surge.

Getting started

Publish a static site or client-side application to Surge. First, install the plugin using npm:

npm install --save-dev gulp-surge

Then, require it in your Gulpfile and add it as a task:

var surge = require ( 'gulp-surge' ) gulp.task( 'deploy' , [], function ( ) { return surge({ project : './build' , domain : 'example.surge.sh' }) })

License

The MIT License (MIT)

Copyright © 2015 Chloi