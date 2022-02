Compile Stylus with gulp (gulpjs.com)

Information

Package gulp-stylus Description Stylus plugin for gulp Node Version >= 0.9 Gulp Version >= 3.x

Usage

Install

$ npm install --save-dev gulp-stylus

Examples

var gulp = require ( 'gulp' ); var data = require ( 'gulp-data' ); var stylus = require ( 'gulp-stylus' ); var sourcemaps = require ( 'gulp-sourcemaps' ); gulp.task( 'one' , function ( ) { return gulp.src( './css/one.styl' ) .pipe(stylus()) .pipe(gulp.dest( './css/build' )); }); gulp.task( 'compress' , function ( ) { return gulp.src( './css/compressed.styl' ) .pipe(stylus({ compress : true })) .pipe(gulp.dest( './css/build' )); }); gulp.task( 'linenos' , function ( ) { return gulp.src( './css/linenos.styl' ) .pipe(stylus({ linenos : true })) .pipe(gulp.dest( './css/build' )); }); gulp.task( 'include-css' , function ( ) { return gulp.src( './css/*.styl' ) .pipe(stylus({ 'include css' : true })) .pipe(gulp.dest( './' )); }); gulp.task( 'sourcemaps-inline' , function ( ) { return gulp.src( './css/sourcemaps-inline.styl' ) .pipe(sourcemaps.init()) .pipe(stylus()) .pipe(sourcemaps.write()) .pipe(gulp.dest( './css/build' )); }); gulp.task( 'sourcemaps-external' , function ( ) { return gulp.src( './css/sourcemaps-external.styl' ) .pipe(sourcemaps.init()) .pipe(stylus()) .pipe(sourcemaps.write( '.' )) .pipe(gulp.dest( './css/build' )); }); var data = { red : '#ff0000' }; gulp.task( 'pass-object' , function ( ) { gulp.src( './sty/main.styl' ) .pipe(stylus({ rawDefine : { data : data }})) .pipe(gulp.dest( './css/build' )); }); gulp.task( 'gulp-data' , function ( ) { gulp.src( './components/**/*.styl' ) .pipe(data( function ( file ) { return { componentPath : '/' + (file.path.replace(file.base, '' ).replace( /\/[^\/]*$/ , '' )) }; })) .pipe(stylus()) .pipe(gulp.dest( './css/build' )); }); gulp.task( 'default' , [ 'one' , 'compress' , 'linenos' , 'sourcemaps-inline' , 'sourcemaps-external' , 'pass-object' ]);

You can view more examples in the example folder.

Extras

You can access the original stylus module that gulp-stylus uses.

var originalStylus = require ( 'gulp-stylus' ).stylus;

Options

All stylus options are passed to accord/stylus